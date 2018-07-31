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الثلاثاء، 31 يوليه 2018 06:36 م
خالد صلاح
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مصرع 3 أشخاص جراء الفيضانات الموسمية فى فيتنام

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 06:33 م
مصرع 3 أشخاص جراء الفيضانات الموسمية فى فيتنام فيضانات - أرشيفية
أ ش أ
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لقى 3 أشخاص مصرعهم، بسبب الفيضانات الموسمية التى تهدد بغمر أجزاء من العاصمة الفيتنامية هانوى.

ونقلت شبكة (إيه بى سي) نيوز الإخبارية الأمريكية اليوم الثلاثاء عن مسئولين فيتنامين قولهم: إن طفلين ورجلا لقوا مصرعهم غرقا فى منطقة (تشونج ماي) إحدى ضواحى هانوى، حيث فاضت المياه على إحدى ضفتى نهر (بوي) واجتاحت العديد من القرى.

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أنه على الضفة الأخرى من النهر، تم تكديس أكياس من الرمل لمسافة 10 كيلومترات لمنع المياه من الامتداد إلى داخل العاصمة هانوى التى يقطنها حوالى 7.5 مليون نسمة.

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية هطول مزيد من الأمطار فى اتجاه منبع نهر (بوي)؛ ما يؤدى إلى ارتفاع منسوب المياه.


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