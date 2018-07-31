مصرع فلاح فى مشاجرة بسبب خلاف على قطعة أرض بكفر صقر

لقي فلاح مصرعه، فى مشاجرة بناحية عزبة عبده عبد الرحمن، اتابعة لقرية أبو العاص،بمركز كفر صقر بمحافظة الشرقية، وتم القبض علي المتهمين في الواقعة.

تلقى اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، إخطارا من مركز شرطة كفر صقر، يفيد مصرع" إبراهيم غ م س" 59 سنة فلاح.

وكشفت التحقيقات التي قام بها الرائد أحمد سامى، رئيس مباحث كفر صقر، برئاسة المقدم شريف حمادة، رئيس فرع البحث الجنائى لفرع الشمال، نشوب مشاجرة بين " أحمد ال ع" وشقيقه" عثمان" وعدد من أهالي العزبة، لتصديهم لهما لرغبتهما في عدم ترك مسافة بين منزلهم وبين قطعة أرض منفعة عامة للعزبة، أثناء بنائهما لمنزلهما، وأثناء المشاجرة تم تبادل الرشق بالحجارة، فأصيب المجنى عليه بإصابة بالرأس وتوفى.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 12224 جنح كفر صقر وتم القبض علي المتهمين في الواقعة، وبالعرض على النيابة العامة، أمرت بحبسهم علي ذمة التحقيقات.