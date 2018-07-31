video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 31 يوليه 2018 03:23 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مصدر أمنى عراقى: إصابة 3 عناصر من الشرطة بتفجير جنوب غربى كركوك

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 02:00 ص
مصدر أمنى عراقى: إصابة 3 عناصر من الشرطة بتفجير جنوب غربى كركوك تفجير - أرشيفية
بغداد (أ ش أ)
إضافة تعليق

أفاد مصدر أمنى عراقى فى محافظة كركوك بأن 3 عناصر من الشرطة أصيبوا بانفجار عبوة ناسفة استهدفت دوريتهم جنوب غربى المحافظة.

وقال المصدر ـ فى تصريح لقناة "السومرية نيوز" الفضائية العراقية مساء أمس الإثنين، إن "عبوة ناسفة انفجرت على دورية تابعة لشرطة النفط على الشارع الرئيسى الرابط بين محافظة كركوك وناحية الرياض مقابل قرية خربة عزيز (٥٥ كم جنوب غربى كركوك)، ما أسفر عن إصابة 3 من عناصر الشرطة وإلحاق أضرار مادية بالدورية".

وأضاف المصدر الذى طلب عدم الكشف عن أسمه، أن "قوة أمنية نقلت المصابين إلى مستشفى لتلقى العلاج".

يذكر أن مناطق جنوب وغربى كركوك (٢٥٥ كم شمال العاصمة بغداد)، تشهد بين فتره وأخرى نشاط لفلول تنظيم "داعش" الإرهابى الهاربة، فيما تعمل القوات الشرطة الاتحادية التى تفرض سلطة القانون باعتقال إرهابيين لتأمين المناطق للمدنيين.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

داعش يفجر محطة كهرباء غربى كركوك بالعراق

القوات العراقية تقتل اثنين من عناصر "داعش" بعملية أمنية جنوب غربى كركوك

العراق

اخبار العراق

الشرطه العراقيه

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم




لا تفوتك
السيسي لمتحدى الإعاقة: حريص على تفعيل الـ 5 % وأطلب وجودكم بكل المناسبات

السيسي لمتحدى الإعاقة: حريص على تفعيل الـ 5 % وأطلب وجودكم بكل المناسبات

تعرف على ضوابط إضافة المواليد الجدد بالبطاقات التموينية اعتبارا من 1 أغسطس

تعرف على ضوابط إضافة المواليد الجدد بالبطاقات التموينية اعتبارا من 1 أغسطس

تعاون بين الأوقاف والتموين لتوفير لحوم صكوك الأضاحى.. 250 طنا مرحلة أولى.. مختار جمعة: صحك الأضحية يصل كاملا لمستحقيه.. والجماعات الإرهابية كانت تستغل المواطنين.. ووزير التموين: لحم البقر سودانى ونسبة الدهون 5%

تعاون بين الأوقاف والتموين لتوفير لحوم صكوك الأضاحى.. 250 طنا مرحلة أولى.. مختار جمعة: صحك الأضحية يصل كاملا لمستحقيه.. والجماعات الإرهابية كانت تستغل المواطنين.. ووزير التموين: لحم البقر سودانى ونسبة الدهون 5%

المبعوث التجارى البريطانى: إصلاحات مصر الاقتصادية شجاعة ونرى مؤشرات إيجابية.. جيفرى دونالدسون: 41% من الاستثمارات الأجنبية تأتى من المملكة المتحدة.. والبريكست لن يؤثر على العلاقات التجارية مع القاهرة

المبعوث التجارى البريطانى: إصلاحات مصر الاقتصادية شجاعة ونرى مؤشرات إيجابية.. جيفرى دونالدسون: 41% من الاستثمارات الأجنبية تأتى من المملكة المتحدة.. والبريكست لن يؤثر على العلاقات التجارية مع القاهرة

وكيل أجيرى فى القاهرة لإنهاء التفاوض مع الجبلاية لتدريب منتخب مصر

وكيل أجيرى فى القاهرة لإنهاء التفاوض مع الجبلاية لتدريب منتخب مصر

محمد صلاح يتوسط ميسى وبوجبا فى الدعاية لإحدى شركات الملابس الرياضية.. صور

محمد صلاح يتوسط ميسى وبوجبا فى الدعاية لإحدى شركات الملابس الرياضية.. صور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة