مصدر أمنى عراقى: إصابة 3 عناصر من الشرطة بتفجير جنوب غربى كركوك

بغداد (أ ش أ)

أفاد مصدر أمنى عراقى فى محافظة كركوك بأن 3 عناصر من الشرطة أصيبوا بانفجار عبوة ناسفة استهدفت دوريتهم جنوب غربى المحافظة.

وقال المصدر ـ فى تصريح لقناة "السومرية نيوز" الفضائية العراقية مساء أمس الإثنين، إن "عبوة ناسفة انفجرت على دورية تابعة لشرطة النفط على الشارع الرئيسى الرابط بين محافظة كركوك وناحية الرياض مقابل قرية خربة عزيز (٥٥ كم جنوب غربى كركوك)، ما أسفر عن إصابة 3 من عناصر الشرطة وإلحاق أضرار مادية بالدورية".

وأضاف المصدر الذى طلب عدم الكشف عن أسمه، أن "قوة أمنية نقلت المصابين إلى مستشفى لتلقى العلاج".

يذكر أن مناطق جنوب وغربى كركوك (٢٥٥ كم شمال العاصمة بغداد)، تشهد بين فتره وأخرى نشاط لفلول تنظيم "داعش" الإرهابى الهاربة، فيما تعمل القوات الشرطة الاتحادية التى تفرض سلطة القانون باعتقال إرهابيين لتأمين المناطق للمدنيين.