مسؤول أمريكى: لا خطط لأى لقاء بين بومبيو ونظيره الإيرانى

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قال مسؤول رفيع المستوى بوزارة الخارجية الأمريكية اليوم الثلاثاء إن الوزير مايك بومبيو لن يلتقى مع نظيره الإيرانى خلال اجتماع لدول جنوب شرق آسيا فى سنغافورة فى مطلع الأسبوع القادم.

جاء ذلك بعد يوم من عرض الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إجراء محادثات مع طهران دون شروط مسبقة.

وقال المسؤول الأمريكى للصحفيين متحدثا عن زيارة بومبيو إلى سنغافورة وإندونيسيا وماليزيا "إيران ليست عضوا فى أى من التجمعات المتعددة الأطراف وبالتالى لا توجد أى خطط لأى لقاء مع إيران".