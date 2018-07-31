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الثلاثاء، 31 يوليه 2018 03:19 ص
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محامى ضحية السائق: سنتخذ الإجراءات القانونية ضد الشركة محل عمل المتهم

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 03:00 ص
محامى ضحية السائق: سنتخذ الإجراءات القانونية ضد الشركة محل عمل المتهم المجنى عليها
كتب عامر مصطفى
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قال هشام صبحى المحامى، والموكل للدفاع عن الفتاة ضحية سائق شركة نقل عبر تطبيق الإنترنت، إن الدفاع ينتظر تحديد جلسة محاكمة المتهم الذى أحيل إلى المحكمة فور القبض عليه، مؤكداً أن المتهم أحيل إلى المحاكمة دون سماع أقواله فى النيابة العامة لأن أمر الإحالة صدر أثناء هروبه، وعدلت النيابة أمر الإحالة فور القبض عليه.

 

وأضاف "صبحى" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الدفاع سيتخذ الاجراءات القانونية تجاه الشركة التى يعمل بها المتهم، فور بدء المحكمة فى محاكمته، وما يستتبعها من اجراءات قانونية ضد المتهم أو الشركة التابع لها.

 

وقال أمر الإحالة أن المتهم "عبد الحميد.ع"، 28 سنة، سائق بشركة "ك"، بمنطقة مدينة نصر أنه سرق المنقولات المبينة وصفاً وقدراً المملوكة للمجنى عليها "آية.أ"، وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليها بأن استغل استقلالها للسيارة قيادته لتوصيلها إلى أحد الأماكن ثم توقف.

 

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم اشهر فى وجهها سلاح أبيض "مطواة" مهدداً إياها به، وحال مقاومتها له تعدى عليها بذلك السلاح محدثاً اصابتها الموصوفة بالتقرير الطبى المرفق بالأوراق مما بث الرعب فى نفسها فتمكن بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومتها له والاستيلاء على المسروقات، كما حاز سلاح أبيض "مطواة"، دون مسوغ قانونى.

 

محامى المجنى عليها (1)
محامى المجنى عليها (1)

 

محامى المجنى عليها (2)

 


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