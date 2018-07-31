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الثلاثاء، 31 يوليه 2018 07:08 م
خالد صلاح
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محافظ قنا يعتمد نتيجة الدور الثانى للشهادة الإعدادية

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 07:01 م
محافظ قنا يعتمد نتيجة الدور الثانى للشهادة الإعدادية محافظ قنا
قنا - هند المغربى
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اعتمد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا نتيجة امتحان الدور الثاني للشهادة الإعدادية بالمحافظة للعام الدراسي 2017 - 2018 بنسبة نجاح بلغت 95.12% بحضور وكيل مديرية التربية والتعليم بقنا.

وأشار محافظ قنا إلى أنه تقدم لامتحان الدور الثاني للشهادة الإعدادية لهذا العام 15509 طالبا وطالبة حضر منهم13781 في 9 إدارات تعليمية على مستوى المحافظة حقق النجاح 13109 طالبًا وطالبة بنسبة نجاح بلغت 95.12%لتصبح إجمالي نسبة نتيجة الدور الأول والثاني للشهادة الإعدادية 98 % .

كما اعتمد الهجان نتيجة امتحان الدور الثاني لامتحان الصف الثالث الإعدادي للصم وضعاف السمع بنسبة نجاح بلغت 100% ، واعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 73.5 % .

وأكد محافظ قنا أهمية التعليم لكونه من أهم مقومات تقدم الدول ورفعتها لذا يجب الاهتمام به وتوفير كافة الإمكانيات للطلاب مشيرًا إلى أن المحافظة لن تدخر جهدًا لتطوير العملية التعليمية.

 

 

 


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