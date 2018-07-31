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الثلاثاء، 31 يوليه 2018 07:11 م
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محافظ بنى سويف يحقق فى واقعة اعتداء مدير مدرسة على أحد مدرس

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 06:15 م
محافظ بنى سويف يحقق فى واقعة اعتداء مدير مدرسة على أحد مدرس محافظ بنى سويف
بنى سويف :هانى فتحى
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 تابع المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف مع وكيل وزارة التربية والتعليم مستجدات واقعة إعتداء مدير مدرسة علية رشدي الإعدادية بنات بالقول والفعل على أحد المعلمين بالمدرسة أمام الطلاب أثناء تأدية الإمتحانات.

وأمر المحافظ وقت حدوث الواقعة بسرعة بحث ملابسات الواقعة واتخاذ كافة الاجرءات الإدارية والقانونية المتبعة في هذا الصدد ، مشددا على جسامة المخالفة والتي تؤثر قطعا بالسلب على وجدان وعقول الطلاب وعلى صورة المنظومة التعليمية بأكملها .

و أكد محمد حسام وكيل الوزارة أن الواقعة تعود عندما تقدم أحد معلمي المدرسة بشكوى بإعتداء مدير المدرسة عليه أمام الطلاب وقت أداء الامتحانات ، حيث تعدي عليه بالقول وقد جذبه من ملابسه بطريقة غير مناسبة ،  وأنه قد تأثر بشدة من هذا التعامل السيئ معه من قبل المدير "على حد تعبيره "، وبالفعل تم رفع الموضوع  المحافظ المهندس شريف حبيب ، والذي أمر وقتها بسرعة التعامل القانوني مع تلك الواقعة والتي وصفها بالجسيمة.

 وأضاف وكيل الوزارة بأن المديرية تولت التحقيق في الواقعة ونظرا لجسامتها وتأثيرها السلبي على المنظومة التعليمية والتربوية ، فقد تم احالة الواقعة إلى النيابة الإدارية ببني سويف لفتح تحقيق في الموضوع  ، وكإجراء تربوي قامت المديرية بإستبعاد طرفي الواقعة من العمل بالمدرسة إلى العمل بديوان ادارة تعليم بني سويف لحين انتهاء التحقيقات في الواقعة.


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