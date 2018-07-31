مجلس جامعة جنوب الوادى يعتمد ضوابط قبول الطلاب المعاقين والمكفوفين

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مجلس جامعة جنوب الوادى يعتمد ضوابط قبول الطلاب المعاقين والمكفوفينالثلاثاء، 31 يوليه 2018 02:32 م
الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادى
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