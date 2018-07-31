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الثلاثاء، 31 يوليه 2018 04:08 م
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مجلس جامعة جنوب الوادى يعتمد ضوابط قبول الطلاب المعاقين والمكفوفين

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 02:32 م
مجلس جامعة جنوب الوادى يعتمد ضوابط قبول الطلاب المعاقين والمكفوفين الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادى
قنا - هند المغربى
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اعتمد مجلس جامعة جنوب الوادي بجلسته الأخيرة المنعقدة بمقر الجامعة بقنا، برئاسة الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة ضوابط قبول الطلاب المعاقين والمكفوفين للعام الجامعي 2018/2019.
 
وأكد رئيس الجامعة، أنه يتم قبول الطلاب المعاقين إعاقة تمنعهم عن الحركة أو تدوين المحاضرات الا بمعاونة الآخرين بكليات الآداب والحقوق، ويتم قبول الطلاب المعاقين إعاقة تمنعهم من الحركة اإا بمعاونة الآخرين ولا تمنعهم من تدوين المحاضرات بكلية التجارة، ويشترط للمتقدمين الحصول على 50% على الاقل من المجموع الكلي في شهادة الثانوية العامة.
 
وأضاف الدكتور محمد أبو الفضل بدران نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب انه بالنسبة للطلاب المكفوفين من الحاصلين على الثانوية العامة من مدرستي طه حسين ومدرسة النور والأمل، وهي المدارس الخاصة بالمكفوفين من ابناء ( قنا – الاقصر – البحر الاحمر) يشترط الحصول على 50% من المجموع الكلي و يتم قبول الطلاب المكفوفين بكليات (الحقوق – الالسن – الآداب).
 
وأوضح أنه يتم تلقي الطلبات اعتبارا من غد الاربعاء 1/8/2018 حتى الخميس 30/8/2018 ويتم تحديد موعد الكشف الطبي بمعرفة الادارة الطبية بالجامعة.
 
 

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