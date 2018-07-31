كتاب "الخوف: ترامب فى البيت الأبيض"لبوب ودوارد يكشف تفاصيل الحياة داخل بيت الرئيس

كتبت ريم عبد الحميد

يستعد الصحفى الأمريكى الشهير بوب ودوارد لنشر كتاب جديد عن الرئيس دونالد رامب. وتقول صحيفة "واشنطن بوست" إن الكتاب الذى سيصدر عن دار نشر سايمون أند شوستر سيحمل عنوان " الخوف: ترامب فى البيت الأبيض"، وسيصدر فى 11 سبتمبر المقبل، بحسب بيان من دار النشر.

وفى هذا الكتاب، التاسع عشر لبوب ودوارد، الصحفى البالغ من العمر 75 عاما والذى فجر قضية ووتر جيت التى أطاحت بالرئيس ريتشارد نيكسون فى سبعينات القرن الماضى، يكشف تفاصيل غير مسبوقة عن الحياة المروعة داخل بيت ترامب، وكيف يتخذ قراراته تحديدا فى السياسات الداخلية والخارجية الكبرى، وفقا لبيان الناشر.

وقالت "واشنطن بوست"، إن الكتاب يستمد عنوانه من تصريحات لترامب عندما كان مرشحا أدلى بها لودوارد والمحرر السياسى لواشنطن بوست روبرت كوستا فى أبريل 2016. حيث سأل كوستا ترامب ما إذا كان يتفق مع الرئيس أوباما فى تصريحه قاله فى مقابلة مع مجلة ذى أتلانتك بأن "القوى الحقيقية تعنى أن تحصل على ما تريد بدون الاضطرار لممارسة العنف" وبدا ترامب فى البداية متفقا، وقال حسنا اعتقد أن هناك حقيقة معينة فى ذلك.. القوة الحقيقية هى من خلال الاحترام". لكنه أضاف بعد ذلك لمسة شخصية وقال"القوة الحقيقية، لا أريد حتى استخدام كلمة (الخوف)".