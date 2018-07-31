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الثلاثاء، 31 يوليه 2018 10:55 ص
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قتلى وجرحى جراء غارات للتحالف العربى على الحوثيين بمحافظة الحديدة باليمن

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 09:55 ص
قتلى وجرحى جراء غارات للتحالف العربى على الحوثيين بمحافظة الحديدة باليمن قوات التحالف العربى ـ صورة أرشيفية
عدن(أ ش أ)
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شنت طائرات التحالف العربى لدعم الشرعية باليمن، الذى تقوده المملكة العربية السعودية، غارات على تجمعات لمليشيات الحوثى فى مديريتى زبيد والديهمى فى محافظة "الحديدة" شمال غربى اليمن .

وقالت قناة "العربية" الاخبارية اليوم الثلاثاء، أن الغارات أسفرت عن وقوع قتلى وجرحى فى صفوف الميليشيات، بالإضافة إلى تدمير عدد من الآليات.

يأتى هذا فى وقت قال فيه التحالف، اليوم الثلاثاء، "إن ميليشيات الحوثى تعرقل حركة الملاحة البحرية بميناء الحديدة، وإن سوء إدارة الميليشيات للميناء سيتسبب بكارثة بيئية تمنع وصول المساعدات"، مشيرا إلى أن تعطيل دخول المواد الغذائية عبر الميناء يزيد معاناة اليمنيين.

وكان المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية فى اليمن، تركى المالكي، قد صرح فى وقت سابق بأن التحالف سيواصل الجهود لتأمين الملاحة البحرية فى البحر الأحمر.

 


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