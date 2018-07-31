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قاضى المعارضات يجدد حبس فكهانى متهم بقتل آخر فى مشاجرة بالمرج

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 11:37 ص
قاضى المعارضات يجدد حبس فكهانى متهم بقتل آخر فى مشاجرة بالمرج محكمة -أرشيفية
كتب عامر مصطفى
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جدد قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة، حبس فكهاني 15يوما علي ذمة التحقيقات التى تجرى معه لاتهامه بقتل فكهانى آخر بسبب خلاف على معاكسة فتاة.
 
وفتحت نيابة حوادث شرق القاهرة، برئاسة المستشار اسلام الجوهري ووكيل النيابة مصطفى مخلوف التحقيق وتسلمت  تحريات الامن حول واقعة قتل فكهانى وأثبتت التحريات صحة الواقعة وامرت بحبس فكهانى على ذمة التحقيقات التى تجرى معه، لاتهامه بقتل قهوجي بعد مشاجرة نشبت بينهم بسبب معاكسة فتاة.
 
وكانت النيابة قد استمعت إلى  أقوال 3 من شهود عيان واقعة مقتل الفكهانى على يد أحد الأشخاص بسبب مشاجرة بينهم، وذلك بعد سقوط المتهم فى قبضة رجال الأمن.
 
وانتقل وكيل من حوادث شرق الكلية، تحت إشراف المستشار إسلام الجوهرى، رئيس النيابة الكلية، إلى مستشفى اليوم الواحد بالمرج لمعاينة جثة أحد الأشخاص، والذى لقى مصرعه فى مشاجرة بسبب خلافات من أحد الأشخاص.
 
بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى قسم المرج بلاغا بنشوب مشاجرة فى سوق تجارى بالمنطقة  لقى على أثرها أحد الأشخاص يدعى "محمد.ب"، ويعمل بمقهى مصرعه على يد شخص يدعى "حمدى.ي" 30 سنة، بسبب خلافات بين البائعين.
 
وأجرى ممثل النيابة المعاينة المبدئية الجثة للوقوف على أسباب الوفاة، زمن المقرر سماع شهود العيان بالواقعة.

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