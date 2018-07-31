فى حركة تنقلات الداخلية.. 3 قيادات "مباحث" وكلاء للجوازات والضرائب والمعلومات

كتبت : دينا الحسيني

شهدت حركة تنقلات وزارة الداخلية التي تم إعتمادها مساء اليوم من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وإعلانها رسمياً تصعيد ثلاث قيادات من إدارات البحث لشغل وكلاء بقطاعات حيوية بوزارة الداخلية .

ومن أبرز الاسماء تعيين اللواء أحمد فاروق وكيل مصلحة الجوزات ، واللواء هشام قدري وكيلاً لمباحث الضرائب والرسوم والذي كان يشغل منصب مدير مباحث السياحة ، واللواء علي أباظة وكيلا لنظم المعلومات والتوثيق والذي كان يشغل منصب مدير مباحث جرائم الإنترنت .

كما تم تصعيد اللواء هاني سعيد وكيلا للإدارة العامة للحماية المدنية والذي كان يشغل منص بمدير الحماية المدنية بالجيزة ، وتصعيد اللواء إيهاب مختار حكمداراً لأمن الجيزه والذي كان يشغل منصب مدير شرطة النجدة بالقاهره

كما تم نقل اللواء محمد ابو النجا مديراً للعلاقات الإنسانية والذي كان يشغل منصب مدير إدارة الشهداء ، واللواء هشام صادق مديراً للحماية المدنية بالجيزة والذي كان يشغل منصب مدير الحمايه المدنيه بجنوب سيناء .

ونقل عقيد مصطفي وتار مديراً لمكتب اللواء مجدي عبد الغفار مستشار الرئيس لشئون الأمن ومكافحة الإرهاب .