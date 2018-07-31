غادة والى: 10 آلاف دولار من مؤسسة مينتور العربية للفائزين بمسابقة أفلام الوقاية من المخدرات (تحديث)

كتب مدحت وهبة - سمير حسنى تصوير حسين طلال

دعت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، الشباب المصرى للمشاركة فى مسابقة مينتور العربية، الخاصة بالأفلام التوعوية لوقاية الشباب من المخدرات والتى يقوم عليها مجموعة من المبدعين العرب، ويصل مجموع جوائزها إلى 10 آلاف دولار مقدمة من مؤسسة مينتور العربية، بالإضافة إلى رعاية فنية للفائزين فى المسابقة.

وأشارت إلى أن الصندوق سيعمق خلال الفترة الحالية على نشر هذه المسابقة الإبداعية فى كل الدوائر الشبابية مثل الجامعات ومراكز الشباب وقصور الثقافة والمراكز الإبداعية، ونتطلع فى ختام هذه المسابقة بأعمال تثرى رصيدنا الثقافى والفنى فى مواجهة مشكلة التعاطى والإدمان.

وأوضحت غادة والى، أنه فى مطلع هذا الأسبوع التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي بنماذج من الشباب بالمؤتمر الوطنى للشباب بجامعة القاهرة، وكان محور حديثه خلال جلسة بناء الإنسان المصرى أن الفن والثقافة والأدب لهم دور جوهرى فى المسيرة القادمة لتطوير الإنسان المصرى ثقافيا واجتماعيا وقيميا، ووجه بضرورة تدعيم الأنشطة الفنية والإبداعية والثقافية والرياضية للشباب المصرى باعتبارها أداة فاعلة لتشكيل معارفه وسلوكياته وأنه فى إطار اهتمام وزارة التضامن بدعم الشباب المبدع وتحفيز طاقته نطلق الموسم الثانى من مسابقة مينتور العربية للأفلام التوعوية القصيرة للشباب، وأن هذه المسابقة تسعى لتمكين الشباب العربى من خلق مساحة تواصل حرة مع أقرانهم من خلال أعمال فيليمة قصيرة يعالجون فيها مشكلة تعاطى المخدرات بشكل ابتكارى وبمفرداتهم ومن خلال زوايا رؤيتهم للمشكلة.