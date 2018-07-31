video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 31 يوليه 2018 02:46 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

غادة والى: 10 آلاف دولار من مؤسسة مينتور العربية للفائزين بمسابقة أفلام الوقاية من المخدرات (تحديث)

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 01:08 م
غادة والى: 10 آلاف دولار من مؤسسة مينتور العربية للفائزين بمسابقة أفلام الوقاية من المخدرات (تحديث) وزيرة التضامن غادة والى
كتب مدحت وهبة - سمير حسنى تصوير حسين طلال
إضافة تعليق
 
دعت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، الشباب المصرى للمشاركة فى مسابقة مينتور العربية، الخاصة بالأفلام التوعوية لوقاية الشباب من المخدرات والتى يقوم عليها مجموعة من المبدعين العرب، ويصل مجموع جوائزها إلى 10 آلاف دولار مقدمة من مؤسسة مينتور العربية، بالإضافة إلى رعاية فنية للفائزين فى المسابقة. 
 
وأشارت إلى أن الصندوق سيعمق خلال الفترة الحالية على نشر هذه المسابقة الإبداعية فى كل الدوائر الشبابية مثل الجامعات ومراكز الشباب وقصور الثقافة والمراكز الإبداعية، ونتطلع فى ختام هذه المسابقة بأعمال تثرى رصيدنا الثقافى والفنى فى مواجهة مشكلة التعاطى والإدمان.
 
وأوضحت غادة والى، أنه فى مطلع هذا الأسبوع التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي بنماذج من الشباب بالمؤتمر الوطنى للشباب بجامعة القاهرة، وكان محور حديثه خلال جلسة بناء الإنسان المصرى أن الفن والثقافة والأدب لهم دور جوهرى فى المسيرة القادمة لتطوير الإنسان المصرى ثقافيا واجتماعيا وقيميا، ووجه بضرورة تدعيم الأنشطة الفنية والإبداعية والثقافية والرياضية للشباب المصرى باعتبارها أداة فاعلة لتشكيل معارفه وسلوكياته وأنه فى إطار اهتمام وزارة التضامن بدعم الشباب المبدع وتحفيز طاقته نطلق الموسم الثانى من مسابقة مينتور العربية للأفلام التوعوية القصيرة للشباب، وأن هذه المسابقة تسعى لتمكين الشباب العربى من خلق مساحة تواصل حرة مع أقرانهم من خلال أعمال فيليمة قصيرة يعالجون فيها مشكلة تعاطى المخدرات بشكل ابتكارى وبمفرداتهم ومن خلال زوايا رؤيتهم للمشكلة. 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

غادة والى تطلق اليوم المرحلة الثانية من مسابقة الأفلام التوعوية ضد المخدرات

غادة والى

مسلسلات رمضان

الادمان

المخدرات




لا تفوتك
معلومات الوزراء ينشر إنفوجراف بأهم توصيات المؤتمر الوطنى السادس للشباب

معلومات الوزراء ينشر إنفوجراف بأهم توصيات المؤتمر الوطنى السادس للشباب

زعيم المعارضة فى زيمبابوى يعلن تحقيقه فوزا ساحقا فى الانتخابات العامة

زعيم المعارضة فى زيمبابوى يعلن تحقيقه فوزا ساحقا فى الانتخابات العامة

فضيحة.. رجال أعمال يمولون حملة إعلانات الدفاع عن رئيس حى الأزبكية.. تقدموا بعرض إعلانى لـ"اليوم السابع".. والجريدة ترفض وتواصل الكشف.. المقاهى والإشغالات تسيطر على العقارات التراثية ووحداتها تتحول لمخازن وورش

فضيحة.. رجال أعمال يمولون حملة إعلانات الدفاع عن رئيس حى الأزبكية.. تقدموا بعرض إعلانى لـ"اليوم السابع".. والجريدة ترفض وتواصل الكشف.. المقاهى والإشغالات تسيطر على العقارات التراثية ووحداتها تتحول لمخازن وورش

المستفيدون من برنامج "تكافل وكرامة" تحت ميكروسكوب غادة والى.. "التضامن" تستبعد 53 ألف شخص قبل حصولهم على المساعدات لعدم استحقاقهم.. وانتهاء تنقية معاشات الضمان نهاية العام المالى الجديد

المستفيدون من برنامج "تكافل وكرامة" تحت ميكروسكوب غادة والى.. "التضامن" تستبعد 53 ألف شخص قبل حصولهم على المساعدات لعدم استحقاقهم.. وانتهاء تنقية معاشات الضمان نهاية العام المالى الجديد

نادر السيد: اتحاد الكرة تفاوض مع أجيرى دون علمى

نادر السيد: اتحاد الكرة تفاوض مع أجيرى دون علمى

الميتاليك رجع موضة.. اعرفى إزاى تلبسيه فى كل مناسباتك

الميتاليك رجع موضة.. اعرفى إزاى تلبسيه فى كل مناسباتك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة