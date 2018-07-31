غادة والى: حماية حقوق الأطفال أهم أولويات وزارة التضامن

كتب مدحت وهبة

شهدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعى، مساء أمس الاثنين، فاعليات الاحتفال بمرور عشر سنوات على وجود منظمة ساموسوسيال "منظمة الخدمة المتنقلة للطوارئ الاجتماعية "في مصر .

وأكدت غادة والى، أنه من خلال التعاون المشترك مع المنظمة فى السنوات السابقة فقد ارتكز عملها في ملف أطفال الشوارع في مصر على محاور هامة وكانت مؤسسات الدولة والمجتمع المدنى فى حاجة إليها كالوحدات المتنقلة وبناء القدرات واجراء الدراسات، بالإضافة إلى حملات التوعية وإعادة ادماج الفئات المهمشة فى الأسرة ومحور التدريب والتوظيف.

وأشادت الوزيرة بالتعاون المثمر مع ساموسوسيال وأنها كمنظمة لم تعمل بمفردها بل تعاونت مع كافة الأطراف المعنية سواء جهات حكومية او منظمات أهلية عاملة في هذا الملف وقامت بدورها بالتنسيق مع المنظمات الدولية والوطنية حيث توفر لها الدعم اللازم من المؤسسات الفرنسية العاملة في مصر، وكان مشروع تحسين أوضاع أطفال الشواع مع جمعية " بناتي" والاتحاد الأوروبي عام 2016 نموذجاً لتقديم الدعم النفسي والطبي لهذه الفئة المهمشة وبالأخص الفتيات من خلال ادماجهم في أنشطة فنية واجتماعية.

وأوضحت " والي" أنه في إطار وضع وزارة التضامن الاجتماعى القطاعات المهمشة في المجتمع على قمة أولوياتها والعمل على حماية حقوق الأطفال جاءت علاقة التعاون مع ساموسوسيال من خلال إنشاء أول مركز متحرك لخدمة أطفال الشوارع يضم سيارة متنقلة وطبيب وأخصائي اجتماعى، وجاء الدور الهام للمنظمة في تدريب فرق الشوارع وتوفير سبل الرعاية الطبية وشغل أوقات فراغهم بالأنشطة الفنية وغير التقليدية من خلال مشروع أطفال بلا مأوى المدعوم من صندوق تحيا مصر الذى يعمل علي حماية الأطفال بلا مأوى من خلال تقديم خدمات الرعاية والتأهيل وإعادة إدماجهم في المجتمع والعمل على تجفيف المنابع والتدخل الفوري للحد من الظاهرة، ووضع آلية للرصد وإدارة الملف بشكل مؤسسى وزيادة الوعى المجتمعى بالظاهرة وكيفية التعامل معها.

وأعلنت الوزيرة، أن الفترة القادمة ستشهد تطوير مجالات التعاون مع ساموسوسيال من خلال توقيع بروتوكول تعاون يخص عدة موضوعات منها إعادة دمج الأطفال في أسرهم الطبيعية والاهتمام بالتدريب المهنى للأبناء الذين تجاوزوا سن 15 سنة لتأهيلهم لسوق العمل أيضاً إعداد المواد العلمية والتدريبية المتخصصة في مجال رعاية الأطفال والشباب في وضعية الشارع.

حضر الاحتفال الدكتور اجزافييه ايمانيويللى مؤسس منظمة ساموسوسيال ومديرة المنظمة في مصر واستيفان رومتير سفير دولة فرنسا في القاهرة