غادة والى: تنفيد عروض مسرحية فى المناطق المهمشة للتوعية بأضرار المخدرات.. صور

كتب مدحت وهبة - تصوير حسين طلال

أكدت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أنه تم تنفيذ عروض مسرحية أبطالها شباب مُبدع تتناول مشكلة تعاطى المخدرات وتداعياتها فى قالب فنى متميز، وتجوب هذه العروض المناطق المهمشة بين الفئات الأولى بالرعاية، وأن تفاعل الجمهور مع هذه العروض كان إيجابى بشكل كبير، ووصل متوسط الحضور فى كل ليلة عرض مسرحى إلى (1000 مشاهد)، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من الأعمال الغنائية والتى تعالج المشكلة بشكل ابتكارى بمشاركة العديد من الفنانين.



وأضافت غادة والى، أن العامين الماضيين شهدو إضافة كبيرة من النواحى الثقافية والفنية فى مجال الوقاية من الإدمان حيث تم إنتاج سلسلة متنوعة من الأفلام التسجيلية والتوثيقية سلطت الضوء علي زوايا مختلفة للقضية فكان فيلم (4 × 6) للفنان محمود عبد المغني والفنانة سوسن بدر الذى تناول تداعيات وجود مريض إدمان فى الأسرة المصرية نبراسا للعديد من المؤسسات المعنية ويمثل مادة فيلمية أساسية فى كل الندوات التثقيفية المتعلقة بالقضية، وكذلك اهتم الصندوق بتوثيق قصص نجاح المتعافين من خلال فيلم بداية جديدة وتم عرضه فى مؤتمر للأمم المتحدة بفيينا عام 2016، كما تم تجسيد معاناة أمهات مرضى الإدمان مع رحلات تعافى أبنائهم من خلال فيلم (ست الكل) الذى تم إطلاقه فى عيد الأم هذا العام وحقق تفاعلا كبيرا من خلال منصات التواصل الاجتماعى.



جاء ذلك خلال إطلاق المرحلة الثانية من مسابقة الأفلام التوعوية لوقاية الشباب من المخدرات، بحضور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، وأشرف زكى نقيب المهن التمثيلية والكاتب الروائى عصام يوسف.











































































































































