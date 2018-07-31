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غادة والى: أطلقنا 38 قافلة ثقافية للتوعية بأضرار المخدرات بالمناطق الحدودية.. صور

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 01:08 م
غادة والى: أطلقنا 38 قافلة ثقافية للتوعية بأضرار المخدرات بالمناطق الحدودية.. صور غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى
كتب مدحت وهبة، تصوير حسين طلال
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أكدت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أن التعامل بشكل تقليدى مع مشكلة تعاطى المخدرات لن يجدى نفعاً، خاصة مع التطورات المتلاحقة للقضية، خاصة مع التطورات المتلاحقة للقضية، حيث تم انتهاج طرق ابتكارية لاستثمار الفن والإعلام في رفع وعى قطاعات المجتمع المختلفة بخطورة المشكلة، حيث إن نتائج الدراسات حول طبيعة المشكلة بين طلاب المرحلة الثانوية أكدت أن الإعلام والفن بأدواته المختلفة يمثلان الرافد الأساسى لتشكيل وعى النشء بقضية المخدرات.

وأضافت غادة والى، أنه تم إطلاق 38 قافلة ثقافية للتوعية بقضية المخدرات منذ يناير العام الماضى، حتى الآن، استهدفت المناطق الحدودية، وكذلك المناطق الأكثر عرضة للمشكلة، كما تم إطلاق حملة إعلامية متكاملة للتوعية بخطورة المشكلة "أنت أقوى من المخدرات" وشارك في تنفيذها عدد من الفنانين واللاعب  محمد صلاح مهاجم المنتخب المصرى وحققت الحملة بمراحلها الأربعة أكثر من 80 مليون تفاعل علي منصات التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية وضاعفت من طلب خدمات العلاج على الخط الساخن "16023" لأكثر من400%، ووصلت منصة صندوق مكافحة الإدمان علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك إلي ما يقرب من 2 مليون عضو 85% منهم في المرحلة العمرية دون الـ35 عاما فى دلالة على أن محتوى الصفحة جاذب للشباب.

وجاء ذلك خلال إطلاق المرحلة الثانية من مسابقة الأفلام التوعوية لوقاية الشباب من المخدرات بالتعاون مع مؤسسة مينتور العربية، وذلك بحضور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن- مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى وثريا إسماعيل ​المدير التنفيذى لمؤسسة مينتور العربية وأشرف زكى نقيب المهن التمثيلية والكاتب الروائى عصام يوسف.

 

 

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