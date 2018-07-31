video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 31 يوليه 2018 01:50 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

عشرة قتلى بينهم عسكريين فى انفجار شاحنة بجنوب الفيليبين

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 12:21 م
عشرة قتلى بينهم عسكريين فى انفجار شاحنة بجنوب الفيليبين انفجار - أرشيفية
الفيليبين (أ ف ب)
إضافة تعليق

      

 قتل عشرة أشخاص بينهم عسكريين ومدنيين، اليوم الثلاثاء، فى انفجار شاحنة صغيرة وقع عند نقطة تفتيش تابعة للجيش فى جنوب الفيليبين حيث تنشط جماعات اسلامية، حسب ما أعلنت السلطات.

 

وأعلن المتحدث باسم الجيش جيرى بيسانا أن الانفجار وقع بعيد الفجر عندما اعترض عسكريون وأعضاء فى ميليشيا موالية للحكومة شاحنة صغيرة كانوا يستعدون لمعاينتها عند نقطة تفتيش خارج منطقة لاميتان ذات الغالبية المسيحية والواقعة على جزيرة بازيلان حيث تعيش غالبية من المسلمين.

 

وبازيلان هى أحد معاقل جماعة "ابو سياف" المتخصصة فى عمليات الخطف وقتل الرهائن فى حال رفض دفع الفدية.

 

وقتل جندى وخمسة عناصر من الميليشيا وأربعة مدنيين، بحسب حصيلة جديدة أرسلها المتحدث باسم الجيش فيليب ادغار اريفالو الى الصحافيين فى مانيلا.

 

وأشار الى أن سائق الشاحنة الذى يشتبه بأن يكون عضوا فى جماعة "ابو سياف"، قتل أيضا.

 

وأوضح أن القوات الحكومية كانت فى حالة تأهب بعد تلقيها معلومات تفيد أن الجماعات المسلحة تنوى وضع قنابل يدوية فى أماكن مختلفة على الجزيرة.

 

وقال "لا يمكن تخيّل المأساة التى كان سيعيشها سكان بازيلان لو لم نوقف (الشاحنة) على نقطة التفتيش".

 

وكانت السلطات قد أعلنت فى وقت سابق مقتل خمسة أشخاص.

 

و"ابو سياف" جماعة متطرفة انبثقت من التمرد الانفصالى الاسلامى الذى أوقع أكثر من 150 ألف قتيل منذ سبعينات القرن الماضى فى جنوب الأرخبيل ذى الغالبية الكاثوليكية.

 

وتأسست جماعة "ابو سياف" فى تسعينات القرن الماضى بتمويل من الزعيم السابق لتنظيم القاعدة اسامة بن لادن، قبل ان تتشرذم الى فصائل أحدها أعلن ولاءه لتنظيم الدولة الاسلامية.

 

واعتبر مساعد رئيس بلدية لاميتان رودريك فوريغاى أن التفجيرات كان يمكن أن تكون مخصصة لاستهداف صباح الثلاثاء استعراض يضمّ أربعة آلاف طفل فى وسط المنطقة. وقال لقناة "ايه بى اس-سى بى ان"، "ذلك كان قد يكون الهدف".

 

ومنطقة باسيلان كما جنوب الفيليبين، هى دائما بحال طوارئ منذ انتفاضة جهاديين وقفوا بوجه القوات الفيليبينية لمدة خمسة أشهر العام الماضى فى مدينة ماراوي.

 

وندد المتحدث باسم الرئيس رودريغو دوتيرتى باعتداء باسيلان وتحدث عن "جريمة حرب" تستهدف المدنيين بشكل مبدئي. وقال فى بيان "ندين بأشد العبارات الاعتداء الارهابى الأخير فى باسيلان".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

جيش الفيليبين: الجهاديين يجبرون الأطفال على القتال فى مراوى

الفيليبين

انفجار

جماعات اسلامية

اخبار عالمية




لا تفوتك
معلومات الوزراء ينشر إنفوجراف بأهم توصيات المؤتمر الوطنى السادس للشباب

معلومات الوزراء ينشر إنفوجراف بأهم توصيات المؤتمر الوطنى السادس للشباب

زعيم المعارضة فى زيمبابوى يعلن تحقيقه فوزا ساحقا فى الانتخابات العامة

زعيم المعارضة فى زيمبابوى يعلن تحقيقه فوزا ساحقا فى الانتخابات العامة

فضيحة.. رجال أعمال يمولون حملة إعلانات الدفاع عن رئيس حى الأزبكية.. تقدموا بعرض إعلانى لـ"اليوم السابع".. والجريدة ترفض وتواصل الكشف.. المقاهى والإشغالات تسيطر على العقارات التراثية ووحداتها تتحول لمخازن وورش

فضيحة.. رجال أعمال يمولون حملة إعلانات الدفاع عن رئيس حى الأزبكية.. تقدموا بعرض إعلانى لـ"اليوم السابع".. والجريدة ترفض وتواصل الكشف.. المقاهى والإشغالات تسيطر على العقارات التراثية ووحداتها تتحول لمخازن وورش

المستفيدون من برنامج "تكافل وكرامة" تحت ميكروسكوب غادة والى.. "التضامن" تستبعد 53 ألف شخص قبل حصولهم على المساعدات لعدم استحقاقهم.. وانتهاء تنقية معاشات الضمان نهاية العام المالى الجديد

المستفيدون من برنامج "تكافل وكرامة" تحت ميكروسكوب غادة والى.. "التضامن" تستبعد 53 ألف شخص قبل حصولهم على المساعدات لعدم استحقاقهم.. وانتهاء تنقية معاشات الضمان نهاية العام المالى الجديد

نادر السيد: اتحاد الكرة تفاوض مع أجيرى دون علمى

نادر السيد: اتحاد الكرة تفاوض مع أجيرى دون علمى

الميتاليك رجع موضة.. اعرفى إزاى تلبسيه فى كل مناسباتك

الميتاليك رجع موضة.. اعرفى إزاى تلبسيه فى كل مناسباتك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة