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الثلاثاء، 31 يوليه 2018 01:50 م
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"طالبان" تختطف 22 مسافرا من طريق سريع فى أفغانستان

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 12:32 م
"طالبان" تختطف 22 مسافرا من طريق سريع فى أفغانستان حركة طالبان ـ صورة أرشيفية
كابول (أ ش أ)
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اختطف مسلحو طالبان، ما لا يقل عن 22 مسافرا من الطريق السريع الذى يربط العاصمة الأفغانية "كابول" بمدينة (جارديز) فى إقليم (باكتيا) جنوب شرقى البلاد.

وقال محمد مندوزاى قائد شرطة الإقليم - فى بيان نقلته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية - أن الركاب اختطفوا فى وقت متأخر الليلة الماضية، وأوضح أن المختطفين جميعهم مدنيون وليس لهم أى صلة بحكومة أفغانستان.

ويعد إقليم (باكتيا) من بين المناطق الهادئة نسبيا فى الأجزاء الجنوبية الشرقية من البلاد، لكن الوضع الأمنى ​​تدهور فى بعض أجزاء الإقليم خلال السنوات الأخيرة.

 


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