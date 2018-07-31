صور.. نيفين جامع تشيد بحجم الاستثمارات بالمنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية

الإسماعيلية – السيد فلاح وجمال حراجى

أشادت الدكتوة نيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بما شهدته من ستوى وحجم الاستثمارات القائمة بالمنطقة الحرة العامة الاستثمارية بالإسماعيلية والتى تعد مفخرة لمصر وخاصة ما تستوعبه تلك المنطقة من آلاف العاملين من الشباب من أبناء الأقليم إضافة إلى حجم الإنتاج الضخم الذى يتم تصديره للخارج مباشرة بنسبة 100 %.

جاء ذلك خلال الزيارة التى قامت بها رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر للمنطقة والتى رافقها خلالها اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية والمهندس عبد الله الزغبىة السكرتير العام المساعد للمحافظة والسيد أحمد فتحى سليم وكيل الوزارة رئيس الادارة المركزية للمنطقة الحرة العامة للاستثمار وذلك على هامش زيارتها لمحافظة الاسماعيلية لأفتتاح ملتقى التوظيف الخامس للشباب.

وتضمنت زيارة "جامع" ومحافظ الإسماعيلية للمنطقة الحرة عقد لقاء مع أعضاء مجلس إدارة المنطقة واستعراض فيلمًا تسجيليًا عن أقسام المنطقة وما تضمه من مشروعات استثمارية والتوسعات المستقبلية للمنطقة والتى تعد أحدى قلاع الاستثمار والتنمية الحقيقية فى مصر.

كما تضمنت زيارة وتفقد واحدًا من أكبر مصانع الملابس الجاهزة بالمنطقة والذى يعمل به ما يزيد عن 3500 شاب وفتاة من أبناء المنطقة.



























