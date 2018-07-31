صور.. مستريح جديد ينصب على أهالى كوم حمادة فى 100 مليون جنيه بالبحيرة

البحيرة - جمال أبو الفضل ناصر جودة

رغم سقوط العشرات ممن يأكلون عقول الناس ويضحكون عليهم ويزينون لهم حب أمتلاك المال الكثير فى أسرع وقت وبدون مجهود، فكثير ممن يقرأ عن هذه الحوادث لا يتعظ وتتكرر مثل هذه الوقائع بصفه مستمره، مما يسهل لهؤلاء المتهمين بالنصب على ضحاياهم فى كل مكان ويجمع أموالا طائلة ويفر بها هاربا دون معرفة مكانه.

و"تامر .أ" أو "المستريح" كما يطلقون عليه أهالى بلدته قرية الحدين التابعة لمركز كوم حماده بمحافظة البحيرة، جمع أموالا طائلة من ضحاياه وصلت قرابة النصف مليار جنيه، بينما ذاع صيته بين القرى والنجوع أنه ملتزم فى سداد الأرباح وأنه يعطى أرباح كبيرة ويتعامل مع شركات الكهرباء المربحه فهرع إليه ضحاياه وجلبوا أقاربهم ليقدموا له كل ما يملكون من أموال مقابل توقيعه لهم على إيصالات أمانة ولكنه جمع الأموال وأغلق هاتفه وفر هاربا.

بدأت تفوح ريحة "المستريح" وانه غير أمين عندما حرر عدد من أهالى قرية الحدين التابعة لمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة محاضر يتهمون فيها أحد الأشخاص بالنصب عليهم والاستيلاء على مبالغ تصل لـ100 مليون جنيه بحجة توظيفهم فى شركة الكهرباء.

تلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة، إخطارا من العميد أحمد البنا رئيس مباحث الأموال العامة، يفيد ببلاغ عدد من الأهالى بإتهام "تامر.أ" ومقيم قرية الحدين بكوم حمادة بالنصب عليهم فى مبالغ مالية حصل عليها لتوظيفها فى إحدى شركات الكهرباء.

وقال الشاكون فى بلاغهم أن المتهم حصل على مبالغ مالية من العديد من الأشخاص قد تصل لـ100 مليون جنيه، مشيرين إلى أن المتهم قام بالتوقيع على إيصالات أمانة بالمبالغ المالية التى حصل عليها، لافتين أنهم فوجئوا باختفاء المتهم وعدم رده على اتصالتهم، وتحررت المحاضر اللازمة.

كما تحرر العديد من المحاضر في مركز كوم حماده : المحضر رقم 6281 لسنة 2018 و المحضر 6282 جنح كوم حمادة لسنة 2018 رقم المحضر 6284 لسنة 2018 كوم حمادة رقم المحضر 6285 لسنة 2018 جنح كوم حمادة رقم المحضر 6286 جنح كوم حمادة لسنة 2018.

"اليوم السابع" التقى عددا من ضحايا المستريح الجديد "تامر. ا"، وكل منهم له قصة عن ضياع "شقى عمره" وكيف تعرف على المتهم الذى وقع فى شباكه أطباء وضباط وصيادلة وعمد قرى ومقاولين كبار .

"فلوسى اللى استولى عليها تامر أنا طفحت بيها الدم" بهذه الكلمات بدأ أحمد عيسى، أحد الضحايا من ايتاى البارود كلامه مضيفا أنه تعرف على المتهم عن طريق ابن خالته والذى أوهمه أن المتهم يستورد معدات كهربائية لكبرى شركات الكهرباء ويحقق ارباحا طائلة ودفع 350 ألف جنيه مقدم دمغه للمتهم يليها مبالغ أخرى وصلت 2 مليون و 400 ألف جنيه.

وأضاف الضحية إنه حصل على أرباح 20 ألف جنيه وما كان من المتهم بعدها إلا انه ظل يماطل فى سداد الأرباح وعندما طالبته بأصل الأموال أوهمنى بأنه سوف يعطينى أموالى وفجأة هرب وتوجهت مع بعض الضحايا لتحرير محاضر.

وكشف الضحية أن عدد المواطنين الذين تم النصب عليهم يتعدى الآلاف وكل يوم يظهر ضحايا جدد له والمبالغ تخطت النصف المليار جنيه فهناك أشخاص أودعوا أموالا له بملايين.

بينما قال ضحية أخرى إن المتهم أوهمنا انه يعمل بشركات للاستيراد والتصدير وأنه كان يتاجر فى مجالات عديدة إلا انه جمع الأموال ولم يلتزم بسداد الأرباح وفجأة فص ملح وداب و بحثنا عنه فى كل الأماكن التى يتردد عليها ولم نجده ومعنا ايصالات أمانة موقعة من المتهم مطالبا بسرعة القبض على المتهم لحصوله على ما يقرب من نصف مليار جنيه من المواطنين.

و قصص وروايات مختلفة رواها ضحايا "المستريح الجديد " بعدد من قرى محافظة البحيرة مطالبين بتدخل مباحث الأموال العامة لرد أموالهم حيث تعرضوا لأكبر عملية نصب.

كما أكد عدد من الضحايا أنهم كانوا يحلمون بتحقيق الثراء بالحصول على ربح شهرى يساعدهم في المعيشة، وتعويض ما أقدموا على بيعه من مصوغات ذهبية وأراضى لإيداع أكبر قدر ممكن من الأموال لتحقيق عائد أرباح كبيرا.

اما أحد الضحايا قال ودعت أموالى مع المتهم لتحقيق أرباح وعندما علمت بهروبه أصبت بصدمة عصبية ودخلت على إثرها المستشفى وغير مصدق حتى الآن ان شقى عمرى ضاع.

وأضاف الضحية ان المتهم اوقع بالعديد من الشخصيات العامة منهم ضباط ومستشارين وأطباء وصيادلة وأكثر من 15 عمدة رفضو تحرير محاضر أو التصريح للصحف خوفا على وظائفهم.

وكشف الضحية أن عدد المواطنين الذين تم النصب عليهم بالآلاف وكل يوم يظهر ضحايا جدد له والمبالغ تخطت النصف مليار جنيه فهناك أشخاص أودعوا أموالا له بملايين الجنيهات.

وقالت إحدى ضحايا المستريح أن المتهم جمع أموالا من اليتامى وأموال الزكاة ولم يترك أحد من كافة الفئات إلا واستولى علي أمواله مضيفه أن إحدى زميلاتها تناولت حبوب الغلال للتخلص من حياتها بعدما استولى تامر على أموالها مناشده المسئولين بسرعة التحرك وإلقاء القبض على المتهم الهارب.

وأكد الضحايا انهم فوجئو أن المتهم اعطى مهلة ثم مهله ومرت والمتهم ظل يماطل فتوجهنا إلى مباحث الاموال العامه لتحرير محاضر بعد علمهم بهروب المتهم وغلق هواتفه وفص ملح وداب" حيث بحثوا عنه فى كل الأماكن التى يتردد عليها ولم يجدوه.

وطالب الضحايا بسرعة القبض علي المتهم لحصوله على ما يقرب من نصف مليار جنيه من المواطنين.



























