صور.. محافظ بنى سويف يفتتح مشروعين للصرف الصحى بتكلفة 15 مليون جنيه

أشاد المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف بالجهود الكبيرة التى تبذلها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى لإنهاء المشروعات لسرعة استفادة القرى منها، خاصة وأن مشكلات الصرف الصحى من التحديات التى تؤرق المواطنين فى الريف، مشيرًا إلى أن الصرف الصحى يعد من أولويات الحكومة وفق خطة تنفذها وزارة الإسكان من خلال أجهزتها المعنية، لافتا إلى أنه فى بنى سويف تم افتتاح 6 محطات فى أقل من شهر ضمن 14 مشروعا فى الصرف الصحى سيتم افتتاحها تباعا خلال الأيام القليلة القادمة، وهو مايعكس الجهد الكبير المبذول فى هذا القطاع.

جاء ذلك على هامش افتتاح محافظ بنى سويف، اليوم الثلاثاء، لمشروعى ، الصرف الصحى بقريتى مصطفى طاهر والحمًاوى التابعتين لمجلس قروى تزمنت مركز بنى سويف، بتكلفة اجمالية للمشروعين وصلت إلى 15 مليون جنيها ويخدمان 7 آلاف نسمة، وذلك فى حضور المحاسب محمود المغربى رئيس المدينة، والمهندس محمود السمرى رئيس الجهاز التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى ببنى سويف بالهيئة القومى، والمهندس محمد سعيد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى ببنى سويف، والمهندس حسام النزهى مدير فرع شركة المقاولون العرب لشمال الصعيد.

وتم افتتاح مشروع الصرف الصحى بقرية مصطفى طاهر (تشغيل تجريبى لحين نهو التوصيلات المنزلية)، والذى نفذته الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بتكلفة 8 ملايين جنيه بطاقة 45لتر/ ثانية ويخدم 2500 نسمة بالقرية، حيث تم ربط المشروع على محطة رفع بنى هارون ومنها على محطة معالجة تزمنت.

وتفقد المحافظ مكونات المحطة والتى شملت بيارة, عنبر التشغيل,مبنى المخزن، بخلاف غرف الأمن والمخزن والإدارة والسور الخارجى للمحطة، واستمع من مسئولى الهيئة القومية لشرح موجز عن مراحل العمل فى المحطة التى تضمنت إنشاء شبكات انحدار بطول 992 متر طولى بأقطار تبدأ من6" إلى 16"، وخط طرد بطول 1.4كم من المواسير البلاستيك UPVC بقطر خارجى 280مم..

كما افتتح حبيب، مشروع الصرف الصحى بقرية الحمًاوي(تشغيل تجريبى لحين نهو التوصيلات المنزلية)، والذى نفذته الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى أيضًا بتكلفة 7ملايين جنيه بطاقة 30 لتر/ ثانية، ويخدم 4500 نسمة بالقرية، حيث تم ربط المشروع على محطة رفع بنى عفان ومنها على محطة معالجة تزمنت.

وتجول محافظ بنى سويف، داخل مكونات المحطة والتى شملت بيارة، عنبر التشغيل، مبنى المخزن ,بخلاف غرفة الأمن والسور الخارجى للمحطة، واستمع لشرح موجز عن مراحل العمل فى المحطة التى تضمنت إنشاء شبكات انحدار بطول 4.1، كم بأقطار تبدأ من6" إلى 16" وخط طرد بطول 2.2 كم من المواسير البلاستيك UPVC بقطر خارجى 225مم.

وكلف المحافظ بسرعة التنسيق مع الجهات المعنية والأهالى وبالتعاون مع الوحدات المحلية لسرعة استكمال التوصيلات المنزلية، ليتم تحقيق الاستفادة الكاملة من الخدمة التى أنفقت فيها الدولة الكثير من الاعتمادات من أجل تحسين مستوى الخدمات بالقرى، وموجها رؤساء الوحدات المحلية بالتواجد مع المواطنين والوقوف عن قرب على شكاواهم ومشكلاتهم لسرعة توفير الحلول لها وتلبية متطلباتهم وفق المتاح من إمكانات.