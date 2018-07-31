صور .. محافظ الوادي الجديد يتفقد مجمع التمور ويوجه بسرعة إنهاء تطويره

الوادى الجديد – ماهر أبو نور

أجرى اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، زيارة تفقدية لمجمع تمور المحافظة بمدينة الخارجة، وذلك للوقوف علي سير العمل وأعمال التطوير به، حيث أطلع على خطوط الإنتاج والماكينات والمعدات الجديدة المقرر تركيبها ضمن أعمال تطوير المجمع.

ووجه الزملوط، بسرعة الانتهاء من الأعمال، وذلك بهدف تعظيم الاستفادة من المجمع واستغلال إمكانياته.

كما أشار محافظ الوادى الجديد، فى بيان له، إلى ضرورة إعلان أسعار التمور بشكل يومى من خلال شاشات العرض التابعة للمحافظة، وذلك لمنع التلاعب في الأسعار وللحفاظ على حق المزارعين.