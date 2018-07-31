صور.. شاهد التجهيزات النهائية لـ 30 مقراً لتسجيل المواليد الجديدة بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

إنتهت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، بقيادة الدكتور تامر صلاح وكيل الوزارة، من كافة التجهيزات النهائية للمقرات الـ30 فى عدة مواقع بمراكز ومدن المحافظة لإستقبال الأهالى بدءاً من يوم غداً الأربعاء، لتسجيل المواليد الجديدة بالمنظومة التموينية، حيث تم القيام بمراجعات وجولات على مدار أكتر من 15 يوماً مضت لإنهاء قائمة تلك المواقع وتجهيزها لخدمة الأهالى، وتوفير تسجيل البيانات بصورة سلسلة دون الإضرار بالمواطنين.

وفى هذا الصدد يقول الدكتور تامر صلاح و كيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر لـ"اليوم السابع"، أن قائمة المقرات التى تم إختيارها شملت ما يلي:- (مركز شباب القرنة – مركز شباب الزمامى بجوار مكتب التموين بقامولا – مركز شباب البعيرات – مركز شباب الضبعية – مركز شباب الأقالته – إدارة تموين بندر الأقصر لوسط المدينة – إدارة تموين بندر الأقصر للكرنك – مركز شباب العوامية – مكتب تموين الزينية – مركز الإرشاد الزراعى بالعشى – مركز شباب أرمنت الحيط - جمعية الشباب المسلمين بأرمنت الوابورات – مكتب تموين الرزيقات – مكتب تموين المحاميد – مكتب تموين الرياينة – قاعة مجلس المدينة القديم بإسنا – قاعة بالوحدة المحلية لقرية النمسا – قاعة بالوحدة المحلية لقرية الشغب – مقر جمعية التنمية الريفية بأصفون – مقر مكتب تموين النجوع الجديد بقرية النجوع – مقر الوحدة المحلية بقرية الدير الدور الأرضى – مقر قصر ثقافة الكيمان – مركز شباب ترعة ناصر – مقر دار المناسبات بقرية الحلة – مكتب الارشاد الزراعى بالبياضية – مكتب تموين البغدادى – الوحدة المحلية بالحبيل بمكتب رئيس القرية – مركز المعلومات بمجلس مدينة الطود – مكتب تموين العديسات – المجلس المحلى القديم بالمريس).

وأضاف وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، أنه بعد البحث لأكثر من 15 يوماً، وقع الإختيار على 30 مقر متنوع للبدء فى تسجيل المواليد مطلع شهر أغسطس المقبل، وذلك بناءاً على توجيهات الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، ومحمد بدر محافظ الأقصر، بالتعاون مع رؤساء المدن لإختيار الذى يتوافق مع خدمة الأهالى منها، وسرعة تجهيزها للبدء فى تلقى طلبات المواطنين بتسجيل مواليدهم غداً الأربعاء المقبل، مشدداً على أنه قام بالمرور على جميع تلك المقرات لمتابعتها بنفسه وجميعها مجهزة بالكامل، موضحاً أنه جارى إستلام إستمارات التسجيل للمواليد من الوزارة، وكذلك سيتم العمل فى كل مكتب ومقر للتسجيل بتنظيم عالى جداً بأرقام لدخول الأهالى بأسبقية الحضور دون أية مجاملات، وتطبيقاً للقرار الوزارى المعد فى هذا الشأن لدورة عمل كافة الموظفين.

وإستطرد الدكتور تامر صلاح، بأنه سيتم البدء فى تلقى استمارات إضافة مواليد "استمارة أداء الخدمة"، اعتباراً من 1 أغسطس المقبل حتى 31 أكتوبر المقبل، مشيراً إلى أن عدد المواليد التى سيتم إضافتهم على النظام 3 مواليد على أن يكونوا مواليد من 1 يناير 2006 حتى 31 ديسمبر 2015، وتم تشكيل مجموعة عمل أو أكثر بكل مقر لتلقى استمارات إضافة المواليد من المواطنين الذين يرغبون فى إضافة مواليد إلى بطاقتهم سارية المفعول حتى تاريخه، وليس بها أخطاء، ومرفق بها بحث اجتماعى وشهادة الدخل، وصورة الرقم القومى، وصورة شهادة الميلاد، بشرط أن يكون من مواليد 1 يناير 2006 حتى 31 ديسمبر 2015.

وتابع الدكتور تامر صلاح، أنه سيتم استقبال أصحاب البطاقات التموينية الذكية الراغبين فى إضافة أولادهم طبقاً للآتى :-

1- الأسبوع الأول من 1 أغسطس حتى 10 أغسطس 2018 لحاملى البطاقات التموينية التى ينتهى أرقامها من جهة اليمين (0)

2- الأسبوع الثانى من 11 أغسطس حتى 17 أغسطس 2018 لحاملى البطاقات التموينية التى ينتهى أرقامها من جهة اليمين (1)

3- الأسبوع الثالث من 18 أغسطس حتى 24 أغسطس 2018 لحاملى البطاقات التموينية التى ينتهى أرقامها من جهة اليمين (2)

4- الأسبوع الرابع من 25 أغسطس حتى 31 أغسطس 2018 لحاملى البطاقات التموينية التى ينتهى أرقامها من جهة اليمين (3)

5- الأسبوع الخامس من 1 سبتمبر حتى 7 سبتمبر 2018 لحاملى البطاقات التموينية التى ينتهى أرقامها من جهة اليمين (4)

6- الأسبوع السادس من 8 سبتمبر حتى 14 سبتمبر 2018 لحاملى البطاقات التموينية التى ينتهى أرقامها من جهة اليمين (5)

7- الأسبوع السابع من 15 سبتمبر حتى 21 سبتمبر 2018 لحاملى البطاقات التموينية التى ينتهى أرقامها من جهة اليمين (6)

8- الأسبوع الثامن من 22 سبتمبر حتى 28 سبتمبر 2018 لحاملى البطاقات التموينية التى ينتهى أرقامها من جهة اليمين (7)

9- الأسبوع التاسع من 29 سبتمبر حتى 5 أكتوبر 2018 لحاملى البطاقات التموينية التى ينتهى أرقامها من جهة اليمين (8)

10 – الأسبوع العاشر من 6 سبتمبر حتى 12 أكتوبر 2018 لحاملى البطاقات التموينية التى ينتهى أرقامها من جهة اليمين (9)

وذلك على أن يتم خلال الأسبوعين الحادى عشر والثانى عشر من 12 أكتوبر حتى 31 أكتوبر 2018، تسجيل المتخلفين عن مواعيدهم ومراجعة ما تم تسجيله.

وأوضح وكيل وزارة التموين بالأقصر، أن الفئات المستهدفة لإضافة المواليد هم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً وطبقاً لدخل الأسرة وتحديداً هم المستحقين لمعاشات الضمان الاجتماعى وتكافل وكرامة، والأرامل والمطلقات والمرأة المعيلة، وأصحاب الأمراض المزمنة وذوى الاحتياجات الخاصة، والقاصرين الذين ليس لهم عائل أو دخل ثابت بسبب وفاة الوالدين، والعمالة الموسمية المؤقتة والعاملون بالزراعة والباعة الجائلين وعمال التراحيل والسائقين والمهنيون والحرفيون من ذوى الأعمال الحرة أصحاب الدخول الضئيلة والمتعطلون ومن فى حكمهم، والحاصلين على مؤهلات دراسية ومازالوا بدون عمل بموجب بحث اجتماعى ودخل شهرى بحد أقصى 2000 جنيه شهرياً، وأرباب معاشات العاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص ودخل شهرى بحد أقصى 2000 جنيه شهرياً، والعاملون بالحكومة أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص المؤمن عليه ودخل شهرى بحد أقصى 2500 جنيه شهريا.



التجهيزات النهائية لـ30 مقراً لتسجيل المواليد الجديدة بمحافظة الأقصر بدءاً من الغد



أماكن وأسماء مقرات إستقبال الأهالى خلال تسجيل المواليد



تجهيزات مكتب خدمة تموينية مؤقت بالطود



جانب من التجهيزات بمواقع إستقبال المواطنين



العمل سيتم تنظيمه بصورة تريح الاهالى تماماً



الوزارة تضع مخطط لتلقى طبات التسجيل أسبوعي



بعض نماذج المقرات وتجهيزها بالاقصر



الاقصر جهزت 30 مقر لإستقبال المواطنين



موقع استقبال الاهالى للبدء فى تسجيل مواليدهم



اماكن استقبال المواطنين لتسجيل المواليد