صور.. المرشدين السياحيين: النصاب القانونى لجولة الإعادة بالانتخابات 25%

قال وجيه جمال، الأمين العام لنقابة المرشدين السياحيين، إن فرز أًصوات المشاركين بالتصويت بجولة الإعادة بانتخابات النقابة، اليوم الثلاثاء، لاختيار النقيب العام ومجلس النقابة، يستلزم حضور 25% من إجمالى الأعضاء المسددين للاشتراكات حتى 2017، بواقع حوالى 1800 عضو، وفق ما نص قانون النقابة القانون 121 لسنة 1983.

وأوضح وجيه، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه فى حال عدم اكتمال النصاب القانونى لفرز أصوات المشاركين بالتصويت فى تلك المرة، فسيتولى مجلس النقابة الحالى، مهام النقابة، لحين عقد اجتماع مجلس، واتخاذ قرارات خاصة بتحديد موعد فتح باب الترشح وإطلاق دعوة جديدة للانتخابات، وتقدم مرشحين جُدد، مؤكدا أن قانون النقابة لم يحدد الفترة التى يسير فيها المجلس أعمال النقابة.

وكانت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات المرشدين السياحيين، أعلنت تأجيل انتخابات المرشدين السياحيين، وذلك لعدم اكتمال النصاب القانونى لفرز الأصوات، حيث شارك بالتصويت 1257 مرشد سياحى فقط، من إجمالى 3 آلاف و601 مرشد، والذين يمثلوا 50% من 7آلاف و201 مرشد إجمالى المسددين للاشتراك حتى عام 2017.

ويتنافس على مقعد النقيب العام 6 مرشحين، و36 مرشحا على 8 مقاعد لعضوية مجلس النقابة العامة.



















































































