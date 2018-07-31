صندوق "تحيا مصر": تشغيل عيادة فيروس C بمركز الكبد بمستشفى المنيا الجامعى

كتب ــ مدحت وهبة

أعلن صندوق تحيا مصر، افتتاح عيادة لعلاج فيروس سى بالمجان، بمركز الكبد التابع لمستشفى المنيا الجامعى، بحضور الدكتور جمال الدين أبو المجد رئيس جامعة المنيا، وشادى سالم نائب مدير المشروعات بصندوق تحيا مصر وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

وشهد الافتتاح بدء تسليم الجرعات العلاجية للمرضى، حيث يستهدف علاج 10 آلاف مريض بفيروس سى من خلال عيادة صندوق تحيا مصر.

وستقدم عيادة صندوق تحيا مصر خدمة طبية متكاملة لمرضى فيروس سي، من خلال إجراء المسح الطبي للكشف عن المصابين بفيروس سي، وكذلك صرف الجرعات العلاجية للحالات المكتشفة مجانًا.

من جانبه، قال تامر عبد الفتاح المدير المالي والإداري لصندوق تحيا مصر، إن توفير الجرعات العلاجية من خلال عيادة الصندوق بمستشفى المنيا الجامعي يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، باستكمال جهود الصندوق في القضاء على فيروس "سي" بحلول عام 2020، وتوفير العلاج مجانا لغير القادرين.

وأضاف: "يشارك صندوق تحيا مصر فى تنفيذ الخطة القومية للمسح الطبى للكشف عن إصابات فيروس سي من خلال برنامج رعاية صحية يستهدف عدة قطاعات مختلفة ومنها الجامعات الحكومية والمستشفيات التابعة لها، لافتا إلى أنه سبق أن تم توقيع برتوكول تعاون مع جامعة المنيا لإجراء المسح الطبي لجميع طلاب الجامعة، الذي يبلغ عددهم 120 ألف طالب، مع توفير الجرعات العلاجية للحالات التي يتم اكتشافها.

ويشارك صندوق تحيا مصر بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان في تنفيذ المشروع القومي للقضاء على فيروس سي، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث يوفر الصندوق جزءا من أدوات تحليل الفيروس، وكذلك توفير العلاج للحالات المصابة، في تجربة تعد هى الأكبر على مستوى العالم في مكافحة الأمراض.

جدير بالذكر، أن صندوق تحيا مصر قد ساهم منذ نشأته في إجراء المسح الطبي لمليون ونصف المليون مواطن، بالإضافة إلى توفير العلاج لـ 257 ألف مريض مجانا، وفقًا للخطة القومية لعلاج فيروس سي، بهدف الوصول لنسب الشفاء العالمية من الإصابة بفيروس سي، فضلا عن القضاء على قوائم الانتظار وتم إنشاء مركز صندوق تحيا مصر لمكافحة فيروس سي بمحافظة الأقصر، ليكون مركزًا متخصصًا لخدمة المرضى غير القادرين في الأقصر والمحافظات المجاورة وتقديم العلاج بالمجان.