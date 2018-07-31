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صحة الشرقية: إجراء 212 عملية كبرى ومتوسطة ضمن 4 قوافل جراحية على المستشفيات

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 01:57 م
صحة الشرقية: إجراء 212 عملية كبرى ومتوسطة ضمن 4 قوافل جراحية على المستشفيات فريق الأطباء
الشرقية – إيمان مهنى
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نفذت مديرية الصحة بالشرقية، بإشراف الدكتور هشام مسعود وكيل الوزارة 4 قوافل طبية جراحية للقضاء علي قوائم الانتظار بالمستشفيات، وهما "الحسينية، الصالحية، الصوفية، أولاد صقر" والتي تم خلالها إجراء 212 عملية جراحية .

وأكد وكيل الوزارة لـ "اليوم السابع" أن القوافل نجحت في إجراء جراحات متوسطة كبيرة، مثل جراحات استئصال مرارة بالمنظار وأورام ثدي وناسور شرجي ودوالي خصية وفتاق سري وأكياس دهنية وغيرها.

وأضاف أنه تم الاستعانة بأمهر الجراحين من المستشفيات المختلفة ـ بتكوين أطقم طبية لإجراء تلك الحراجات والذين تطوعوا حبا في بلدهم، مشيرا إلى أنه تم توفير الأجهزة الطيبة والمناظير اللازمة  للعمليات.

وأوضح أن القافلة الأولي كانت في نهاية يونيو الماضي من مستشفي الحسينية علي حدود المحافظة، وقامت القافلة بإجراء عدد من الجراحات للمرضي بالمستشفي بلغت 20 حالة جراحية وهي 5 حالات استئصال مرارة بالمنظار، و3 حالات جراحات نساء، و8 حالات أنف وأذن وحنجرة، و4 حالات جراحة عامة، والثانية بمستشفي الصالحية المركزي وقامت القافلة بإجراء عدد من الجراحات للمرضي بلغت 23 حالة جراحية منها 6 عمليات جراحية ذات مهارة عالية، و 12 عملية كبري، و5 عمليات متوسطة.

وجاءت القافلة الثالثة والرابعة في مستشفي أولاد صقر والصوفية التابعة لها، حيث في اليوم الأول تم إجراء 131 عملية استئصال لوز ولحمية، بأطقم طبية تضم عدد11 طبيبا إستشاريا  وإخصائي أنف وأذن وحنجرة، و5 استشاريين تخدير، و40 ممرضة، حيث قام فريق مكافحة العدوى بمتابعة العمليات علي مدار الساعة وكذلك قسم التعقيم المركزى للمستشفيات، وتم الاستعانة بعدد 25 طقم آلات عمليات من مستشفيات أخرى، بالإضافة إلي عشرة أطقم بالمستشفيات نفسها، واختمت القافلة الجراحية بمستشفي أولاد صقر، باجراء 38 جراحة مختلفة في اليوم التالي حيث شارك الدكتور صلاح منصور عضو مجلس النواب عن الدائرة، وبإجراء 4 جراحات منها.

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