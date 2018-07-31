شاهد.. كوكب المريخ يزين الأفق الشرقى بسماء العرب ويصل لأقرب نقطة من الأرض

يرصد الآن بسماء الوطن العربى كوكب المريخ يين الأفق الجنوبي الشرقى ، استعدادا لوقوعه فى أقرب نقطة من الأرض عند الساعة (8 مساء بتوقيت غرينتش)، حيث سيقع الكوكب على مسافة 57.6 مليون كيلومتر من الارض وهي أقرب مسافة منذ العام 2003.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها أن المريخ يبدو للعين المجردة كنقطة ضوئية برتقالية مائلة للحمرة ساطعة وسيبقى مشاهدا معظم الليل .

وأشار التقرير إلى أن المريخ ظهر فى قمة لمعانه فى الفترة من 27 يوليو الى 30 يوليو ، وبحلول منتصف شهر أغسطس سوف يصبح خافتا وذلك مع ابتعاد الأرض عن المريخ أثناء حركتهما حول الشمس .

وتابع التقرير أن ظاهرة وقوع المريخ في اقرب نقطة الى الأرض تحدث كل سنتين تقريبا وهى مرتبطة بظاهرة التقابل وظاهرة الحركة التراجعية للمريخ.

وأشار التقرير : وسوف يتكرر التقابل في 6 أكتوبر 2020 حيث سيكون المريخ فى ذلك الوقت على مسافة 62.07 مليون كيلومتر من الأرض.

وكشف التقرير أن أقرب مسافة للمريخ تحدث عندما يكون والأرض بالقرب من بعضهما البعض في مداريهما حول الشمس ، أى أن وصف أقرب مسافة مصطلح نسبي فاقل مسافة من الأرض إلى المريخ حوالي 54.6 مليون كيلومتر ، وهذا لا يحدث في كثير من الاحيان.

وتابعت : لو كانت الأرض والمريخ لها مدارات دائرية تماما فستكون المسافة بينهما هي نفسها دائمًا ، ولكن الكوكبين يتحركان في مدارات بيضاوية الشكل (على شكل بيضة).

بالإضافة إلى ذلك ، فإن جذب الجاذبية من قبل الكواكب يغير باستمرار شكل مداراتها قليلا. فكوكب المشتري العملاق يؤثر بشكل خاص على مدار المريخ ، كما أن مداري المريخ والأرض تميل قليلاً بالنسبة لعضهما البعض.

كل هذه العوامل تعني أن جميع اللقاءات القريبة ليست متساوية، في عام 2003 ، اقترب المريخ لأقرب مسافة الى للأرض منذ ما يقرب من 60 ألف عام! لن يكون هذا قريباً مرة أخرى حتى عام 2287.

وعندما يكون المريخ والأرض قريبين من بعضهما البعض ، يبدو المريخ ساطعا جدًا في سمائنا.

وبالتزامن مع هذاالحدث يتم ترويج اشاعة أن المريخ سيظهر كبيرا مثل القمر البدر وهذا غير صحيح ، وقد ظهرت هذه الاشاعة في العام 2003 ومنذ ذلك الوقت يتم نشرها عبر البريد الالكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي في كل مره يقع المريخ قريبا الى الارض.