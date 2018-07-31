س&ج كل ما تريد معرفته عن أحكام المتهمين بـ "أحداث شغب محمد محمود"

كتب إيهاب المهندس

بعد مرور 11 شهرا على نظر إعادة إجراءات محاكمة 4 متهمين بأحداث "شغب محمد محمود"، فصلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسين قنديل فى الدعوى، بعد صدور أحكام ما بين المؤبد والسجن 3 سنوات للمتهمين، وخلال الأسئلة سنجيب على بعض النقاط الهامة فى الحكم.

ما هى الدائرة التى أصدرت الحكم فى الدعوى؟

صدر الحكم من الدائرة 23 إرهاب، بمحكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار حسين قنديل وعضوية المستشارين محمد سعيد الشربينى وسامى زين الدين وعفيفى عبد الله المنوفى، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد وحسام عبد الرشيد.

أين تعقد جلسات الدعوى؟

عقدت جلسات الدعوى بقاعة المحكمة بمعهد أمناء الشرطة بطرة.

ما هو الحكم الذى صدر على المتهمين غيابيا؟

صدر على المتهمين حكما غيابيا فى 12 يوليو 2017 من نفس الدائرة، وحصل المتهم فريد رأفت على الحكم بالإعدام شنقا، وحصل المتهمين سحر محمد، وأحمد إسماعيل، وعمر علاء على حكما بالسجن المشدد 15 سنة.

متى عقدت أولى جلسات إعادة المحاكمة؟

عقدت أولى جلسات إعادة المحاكمة يوم 29 أغسطس 2017، بعد قيام دفاع المتهمين بتقديم طلب لإعادة إجراءات المحاكمة.

كم عدد الجلسات التى عقدتها المحكمة فى إعادة المحاكمة؟

عقدت المحكمة 14 جلسة فى إعادة المحاكمة، وكان آخرها جلسة النطق بالحكم يوم 29 يوليو 2018.

ما هو منطوق الحكم ضد المتهمين؟

قالت المحكمة " فى القضية رقم 4235 عابدين فريد رأفت، سحر عبد الوهاب، أحمد إسماعيل، عمرو علاء، حكمت المحكمة حضوريا بالسجن المؤبد ضد فريد رأفت، والسجن 3 سنوات ضد سحر عبد الوهاب، أحمد إسماعيل، عمرو علاء، ومصادرة المضبوطات وإلزام المتهمين بدفع المصاريف.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها قتل مجند شرطة، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة، والتجمهر والتظاهر بدون تصريح فى بداية شهر يناير من عام 2013.