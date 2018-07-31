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الثلاثاء، 31 يوليه 2018 01:59 ص
خالد صلاح
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سفير العراق الجديد لدى الخرطوم يقدم أوراق اعتماده لوزير الخارجية السودانى

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 01:00 ص
سفير العراق الجديد لدى الخرطوم يقدم أوراق اعتماده لوزير الخارجية السودانى الرئيس السودانى عمر البشير
الخرطوم (أ ش أ)
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قدم سفير العراق الجديد لدى الخرطوم الدكتور حسن العامرى، أمس الاثنين ، نسخة من أوراق اعتماده لوزير الخارجية السودانى الدكتور الدرديرى محمد أحمد.

وأعرب وزير الخارجية عن ترحيبه بسفير العراق الجديد لدى السودان ، وتمنى له التوفيق والسداد فى أداء مهامه ، وأكد له استعداد الوزارة وجميع مؤسسات الدولة للتعاون معه وتسهيل مهمته.

من جانبه ، أعرب السفير العراقى عن اعتزازه بالعمل فى السودان، مؤكدا على العلاقات المتينة التى تربط بين شعبى البلدين.

ومن المقرر أن يقدم العامرى أصل الأوراق للرئيس عمر البشير لمباشرة مهام عمله سفيرا فوق العادة ومفوضا لدى السودان.

 


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