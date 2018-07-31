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الثلاثاء، 31 يوليه 2018 05:10 م
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رئيس وزراء مقدونيا يدعو للتصويت بالموافقة على اتفاقية تغيير اسم البلاد

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 04:50 م
رئيس وزراء مقدونيا يدعو للتصويت بالموافقة على اتفاقية تغيير اسم البلاد رئيس وزراء مقدونيا زوران زاييف
أ ش أ
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دعا رئيس وزراء مقدونيا زوران زاييف مواطنى بلاده اليوم الثلاثاء إلى التصويت بالموافقة على الاتفاقية مع اليونان والتى تقضى بتغيير اسم البلاد إلى مقدونيا الشمالية.

وقال زاييف -حسبما نقلت شبكة "إيه بى سي" الأمريكية- إن الاستفتاء المقرر فى 30 من سبتمبر المقبل هو فرصة للمواطنين لاتخاذ "قرار تاريخي"، داعيا إياهم للتصويت بـ"نعم" لانتزاع الفرص التى يقدمها الاتحاد الأوروبى ولضمان الاستقرار والأمن عبر الحصول على عضوية حلف شمال الأطلسى (ناتو(.


يشار إلى أن الموافقة على تغيير اسم مقدونيا ينهى نزاعا استمر عقودا مع اليونان وحال دون انضمام مقدونيا إلى الاتحاد الأوروبى وحلف الناتو، وترى اليونان أن اسم جارتها الشمالية يلمح إلى أطماع إقليمية فى منطقة تحمل الاسم ذاته فى شمال اليونان.


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