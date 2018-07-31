video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 31 يوليه 2018 05:14 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

رئيس وزراء كمبوديا يؤكد أن الانتخابات كانت "حرة"

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 03:46 م
رئيس وزراء كمبوديا يؤكد أن الانتخابات كانت "حرة" برلمان كمبوديا
أ ف ب
إضافة تعليق

أكد رئيس الوزراء الكمبودى هون سين أن الانتخابات التشريعية الأخيرة كانت "حرة ونزيهة وعادلة" بعد انتقادات واشنطن والاتحاد الأوروبى لهذا الاقتراع المثير للجدل الذى جرى بدون قوة المعارضة الرئيسية.

وكان الحزب الحاكم فى كمبوديا بزعامة رئيس الوزراء أعلن أنه "فاز بكل المقاعد" فى البرلمان فى هذه الانتخابات. وقال سوك ايسان المتحدث باسم حزب الشعب الكمبودى، إن الحزب "فاز بكل المقاعد فى أنحاء البلاد" 

وستعلن النتائج النهائية فى 15 أغسطس. ورفض هون سين الذى يحكم البلاد منذ 33 عاما، كل سؤال يتعلق بشرعية الانتخابات، ردا على أسئلة على فيسبوك الثلاثاء.

وقال إن "كمبوديا قررت مصير البلاد فى انتخابات حرة ونزيهة وعادلة"، معبرا عن شكره للناخبين الذين صوتوا لحزبه. وأكد أن الناخبين صوتوا "بلا ضغوط أو إكراه".

 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

كمبوديا: 80.49 % نسبة المشاركة فى الانتخابات العامة

الحزب الحاكم فى كمبوديا يعلن فوزه فى الانتخابات

المعارضة: بطاقات الاقتراع الباطلة فى انتخابات كمبوديا دليل على "صورية" الانتخابات

كمبوديا

هون سين

الانتخابات التشريعية

واشنطن

أخبار العالم

أخبار العالم الآن




لا تفوتك
معلومات الوزراء ينشر إنفوجراف بأهم توصيات المؤتمر الوطنى السادس للشباب

معلومات الوزراء ينشر إنفوجراف بأهم توصيات المؤتمر الوطنى السادس للشباب

زعيم المعارضة فى زيمبابوى يعلن تحقيقه فوزا ساحقا فى الانتخابات العامة

زعيم المعارضة فى زيمبابوى يعلن تحقيقه فوزا ساحقا فى الانتخابات العامة

فضيحة.. رجال أعمال يمولون حملة إعلانات الدفاع عن رئيس حى الأزبكية.. تقدموا بعرض إعلانى لـ"اليوم السابع".. والجريدة ترفض وتواصل الكشف.. المقاهى والإشغالات تسيطر على العقارات التراثية ووحداتها تتحول لمخازن وورش

فضيحة.. رجال أعمال يمولون حملة إعلانات الدفاع عن رئيس حى الأزبكية.. تقدموا بعرض إعلانى لـ"اليوم السابع".. والجريدة ترفض وتواصل الكشف.. المقاهى والإشغالات تسيطر على العقارات التراثية ووحداتها تتحول لمخازن وورش

المستفيدون من برنامج "تكافل وكرامة" تحت ميكروسكوب غادة والى.. "التضامن" تستبعد 53 ألف شخص قبل حصولهم على المساعدات لعدم استحقاقهم.. وانتهاء تنقية معاشات الضمان نهاية العام المالى الجديد

المستفيدون من برنامج "تكافل وكرامة" تحت ميكروسكوب غادة والى.. "التضامن" تستبعد 53 ألف شخص قبل حصولهم على المساعدات لعدم استحقاقهم.. وانتهاء تنقية معاشات الضمان نهاية العام المالى الجديد

نادر السيد: اتحاد الكرة تفاوض مع أجيرى دون علمى

نادر السيد: اتحاد الكرة تفاوض مع أجيرى دون علمى

الميتاليك رجع موضة.. اعرفى إزاى تلبسيه فى كل مناسباتك

الميتاليك رجع موضة.. اعرفى إزاى تلبسيه فى كل مناسباتك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة