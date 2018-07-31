رئيس وزراء كمبوديا يؤكد أن الانتخابات كانت "حرة"

أ ف ب

أكد رئيس الوزراء الكمبودى هون سين أن الانتخابات التشريعية الأخيرة كانت "حرة ونزيهة وعادلة" بعد انتقادات واشنطن والاتحاد الأوروبى لهذا الاقتراع المثير للجدل الذى جرى بدون قوة المعارضة الرئيسية.

وكان الحزب الحاكم فى كمبوديا بزعامة رئيس الوزراء أعلن أنه "فاز بكل المقاعد" فى البرلمان فى هذه الانتخابات. وقال سوك ايسان المتحدث باسم حزب الشعب الكمبودى، إن الحزب "فاز بكل المقاعد فى أنحاء البلاد"

وستعلن النتائج النهائية فى 15 أغسطس. ورفض هون سين الذى يحكم البلاد منذ 33 عاما، كل سؤال يتعلق بشرعية الانتخابات، ردا على أسئلة على فيسبوك الثلاثاء.

وقال إن "كمبوديا قررت مصير البلاد فى انتخابات حرة ونزيهة وعادلة"، معبرا عن شكره للناخبين الذين صوتوا لحزبه. وأكد أن الناخبين صوتوا "بلا ضغوط أو إكراه".