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حبس 3 متهمين جدد كونوا وآخرين تشكيلا عصابيا للاتجار فى مخدر الآيس

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 01:29 م
حبس 3 متهمين جدد كونوا وآخرين تشكيلا عصابيا للاتجار فى مخدر الآيس المتهمون بتهريب مخدر الأيس-أرشيفية
كتب عامر مصطفى
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أمرت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار إبراهيم صالح، المحامى العام الأول، بحبس 3 متهمين جدد فى واقعة تكوينهم وآخرين محبوسين تشكيلا عصابيا وجلب شحنة كبيرة من مخدر الآيس من إحدى الدول الأجنبية عبر مطار، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.
 
وواصلت النيابة التحقيق مع 3 متهمين جدد ألقى القبض عليهم أمس بعد سقوط 3 متهمين تم ضبطهم والتحقيق معهم وحبسهم على ذمة القضية.
 
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات اعتزام عناصر تشكيل عصابي جلب كمية من مخدر الآيس "شابو" من إحدى الدول الأجنبية عبر ميناء القاهرة الجوى وترويجه على عملائهم داخل البلاد.
 
وأمكن رصد المتهمين والوقوف على مظاهر نشاطهم الإجرامي، وهم: محمد.ك.ع.، صاحب ومدير شركة استيراد وتصدير، مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة، سبق اتهامه في 15 قضية ، آخرها "شيك" محكوم عليه فيه بالحبس ثلاث سنوات، وسمير.م.ى صاحب شركة إستيراد وتصدير، مقيم بدائر قسم شرطة الشرابية بالقاهرة، سبق اتهامه في 13 قضية آخرها "تبديد" محكوم عليه فيها بالحبس سنة، وحسين.ح.ح.، صاحب شركة استيراد وتصدير، مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة، وسبق اتهامه في قضيتين آخرهما "تهريب" محكوم عليه فيها بالحبس سنة، وأحمد م. س.، مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، و"رمضان.ص.ص، مقيم بدائرة مركز شرطة أبو النمرس بالجيزة، وسبق اتهامه في قضية "تبديد" محكوم عليه فيها بالحبس شهر.
 
وكشف المعلومات تولى المتهمين الأول والثانى السفر إلى الدولة الأجنبية التي يتم جلب المواد المخدرة منها لعقد الصفقات وتجهيز وسائل الإخفاء.
 
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية والسلطات الجمركية، تم بمعرفة الإدارة ضبط المتهمين الثالث والرابع والخامس حال عودتهم على إحدى الرحلات الجوية من ذات الدولة عبر ميناء القاهرة الجوي.
 
وبتفتيشهم تم ضبط كمية لمخدر الآيس "شابو" وزنت (10 كيلو جرامات) مخفاة داخل أكياس أطعمة، و9 هواتف محمولة، مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية، وبمواجهتهم اعترفوا بصحة الواقعة وقيامهم بنقل وتهريب المواد المخدرة لحساب المتهمين الأول والثانى نظير مبلغ مالى، وملكيتهم للهواتف المحمولة والمبالغ النقدية.

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