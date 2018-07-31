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الثلاثاء، 31 يوليه 2018 02:32 م
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حبس تشكيل عصابى لسرقة الدراجات النارية 4 أيام على ذمة التحقيقات

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 02:04 م
حبس تشكيل عصابى لسرقة الدراجات النارية 4 أيام على ذمة التحقيقات اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية
القليوبية نيفين طه
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قررت نيابة طوخ حبس المتهمين تشكيل “طابونه ” لسرقة الدراجات النارية بطوخ 4 أيام على ذمة التحقيقات وقررت النيابة انتداب فريق من ادارة المرور لرفع بصمة الشاسيه والماتور لكل دراجه نارية والاستعلام عن صاحبها الاصلى حسب تعليمات الادارة العامه للمرور.

كانت البلاغات تعددت أمام  اللواء رضا طبليه مدير أمن القليوبية من العديد من المواطنين بسرقة دراجاتهم النارية من أسفل المنازل والمصالح الحكومية.

تم إخطار اللواء  علاء فاروق مدير إدارة البحث الجنائى فتم تشكيل فريق بحث اشرف عليه العميد حسام الحسينى رئيس مباحث القليوبية وتوصلت التحريات الى ان وراء السرقات تشكيل عصابى يضم 3 عاطلين يتزعمهم عاطل يدعى "طابونه" ويقومون بسرقة الدراجات من امام المنازل والمستشفيات والمصالح الحكوميه حيث يقوم زعيم التشكيل بسحب الدراجه وتشغيلها واعطائها للثانى والثالث للسير بها.

وفى أحد الأكمنة تمكن المقدم أحمد الخولى مفتش المباحث من القبض على المتهمين وهم “كريم أ ” 21 سنه وشهرته ” طابونه ” و ” عادل ش ” 22 سنه و ” رزق م 41 سنه عاطلين وبمواجهة المتهمين اعترفوا بقيامهم بتكوين تشكيل عصابى لسرقة الدراجات النارية واعترفوا بارتكاب 10 وقائع سرقة دراجات نارية فى بنها وطوخ وارشدوا عن المخزن الموجود به المسروقات وتم التحفظ عليه.

 

 


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