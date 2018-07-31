جويتريس يزور مدينة ناجازاكى لحضور الذكرى السنوية لقصفها النووى

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أعلنت منظمة الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، عن أن أمينها العام أنطونيو جويتريس سيتوجه إلى اليابان لحضور الذكرى السنوية الثالثة والسبعين للقصف النووى لمدينة ناجازاكى التى تقع جنوب غربى اليابان.

وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية أن هذه أول مرة يحضر فيها أمين عام للأمم المتحدة ذكرى 9 أغسطس، إذ كان الأمين السابق بان كى مون أول أمين يحضر ذكرى القصف النووى لمدينة هيروشيما عام 2010.

يشار إلى أن ناجازاكى هى المدينة الثانية التى تم قصفها عام 1945 بعد ثلاثة أيام فقط من قصف هيروشيما، وقد وقعت التفجيرات النووية فى نهاية الحرب العالمية الثانية لتنذر ببدء العصر النووى.

وتأتى زيارة جويتريش لناجازاكى فى أعقاب جدول أعمال نزع السلاح الذى أطلقه فى مايو الماضى فى جينيف والذى قال فيه إن التخلص من الأسلحة النووية والكيماوية والبيولوجية قد ينقذ البشرية، محذرا من وجود ما يقرب من 15 ألف سلاح نووى حول العالم مع استعداد المئات منهم لإطلاقهم فى أية لحظة.