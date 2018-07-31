جنايات الجيزة تقضى ببرأة متهمين بأحداث عنف كرادسة

كتبت أحمد حسنى

قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، وعضوية المستشارين محمد محمد النجدى وعبد الرحمن صفوت الحسينى، وسكرتارية محمد سليمان، ببراءة متهمين اثنين فى إعادة إجراءات محاكمتهما.

حكم عليهما غيابيا بعقوبة السجن المشدد 10 سنوات فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث عنف كرداسة"

والمتهمان المعاد إجراءات محاكمتهما هما كل من محمود صلاح فارس ومحمد نجاح أحمد محمد جاد، وكانت المحكمة أصدرت حكمها بمعاقبة متهم بالسجن المشدد 15 سنة ومعاقبة 9 آخرين بالسجن 10 سنوات وبراءة آخر فى اتهامهم بالتجمهر واستعراض القوة وحيازة سلاح وذخيرة بدون ترخيص فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث عنف كرداسة".

كانت النيابة قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات بعد أن وجهت إليهم تهم التجمهر واستعمال القوة والعنف مع الشرطة، وحيازة الأسلحة والذخيرة بدون ترخيص فى أحداث عنف شهدتها منطقة كرداسة.