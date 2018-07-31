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جامعة الاسكندرية: نشجع الطلاب على الابتكار والاختراع

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 07:33 م
جامعة الاسكندرية: نشجع الطلاب على الابتكار والاختراع مؤتمر الشباب السادس
الإسكندرية - هناء أبو العز
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أعرب مجلس جامعة الإسكندرية، فى اجتماعه برئاسة الدكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، عن فخره واعتزازه بما حظى به طلاب الجامعة من اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى والاستماع إلى آرائهم ومناقشتهم فيما طرحوه من أسئلة متعلقة بالشباب والتعليم، وتكريم الرئيس لطلاب الجامعة المبتكرين ضمن النماذج المتميزة التى كرمها الرئيس فى مؤتمر الشباب السادس الذى عقد السبت الماضى.

 

وأشار الدكتور هشام جابر، فى بيان له إلى أن هذا التمثيل المشرف لجامعة الإسكندرية فى المؤتمر يؤكد أن الجامعة تسير على الطريق الصحيح فى الاهتمام بالمبتكرين والمخترعين ورعاية أفكارهم ودعمهم ، وتشجيع الطلاب على المشاركة فى المسابقات العالمية والمحلية.

 

ووافق المجلس على اعتماد مذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، وذلك فى إطار توجهات الدولة بالاهتمام بتأهيل وتدريب الشباب من الجنسين للحصول على فرص عمل لائقة، كما وافق المجلس على اعتماد مذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية وأكاديمية مصر للقيادة ، وتهدف المذكرتان إلى نشر ثقافة ريادة الأعمال بين طلاب الجامعة وحديثى التخرج.

 

وأوضح نائب رئيس الجامعة أن عدد كليات ومعاهد الجامعة التى حصلت على الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد ارتفع إلى 16 كلية ومعهداً بعد إعلان حصول كلية التربية النوعية على الاعتماد، وأضاف أن الجامعة تسعى إلى الوصول إلى اعتماد البرامج المتميزة بكليات الجامعة لأهمية ذلك فى تقدم الجامعة فى تصنيف الجامعات.

 

واعتمد المجلس نتائج امتحانات السنوات النهائية بكليات الجامعة، كما ووافق المجلس على شروط القبول بوحدتى التعليم باللغة الفرنيسة والتعليم باللغة الانجليزية بكلية التجارة للعام الجامعى القادم 2018/2019، على ألا تقل درجة نجاح الطالب فى مادة اللغة الانجليزية عن 40 من 50 ، ويتم اختيار الطلاب المقبولين وفقاً للعدد الذى حدده مجلس الكليـــة  3 آلاف طالب وطالبة.

 

وأعلن المجلس نتائج اختبارات القدرات للطلاب المتقدمين للقبول بكليات الجامعة ففى كلية التربية الرياضية للبنين تقدم 1739 طالب وبلغت نسبة اللائقين 83,67 % ، وفى كلية التربية الرياضية للبنات تقدم 1534 طالبة، وبلغت نسبة اللائقات 61,34 % ، وفى كلية التربية النوعية تقدم 641 طالب وطالبة ، وبلغت نسبة اللائقين 86,9% ، وفى كلية الفنون الجميلة تقدم 6665 طالب وطالبة وبلغت نسبة اللائقين 16,22 % ، وفى كلية التربية الرياضية بنين فرع مطروح تقدم 59 طالباً، وبلغ عدد الطلاب اللائقين 50 طالباً بنسبة 84% .


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