تعيين عمداء بـ 5 كليات فى جامعة المنوفية

أصدر الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، قرارات جديدة بشأن عمداء بعض الكليات، حيث وافق على تعيين الدكتور أسامة مدنى عميدًا لكلية الآداب وتجديد تعيين الدكتور إبراهيم غريب عميدًا للتربية الرياضية والدكتور عبد الرحمن الباجورى عميدًا للطب البيطرى وتجديد ندب الدكتورة وفاء زهران عميدًا لكلية الصيدلة والدكتورة مشيرة عبد الواحد عميدا للعلوم الطبية.

وقام الدكتور معوض الخولى رئيس الجامعة بتسليم العمداء القرارات الخاصة بهم، وتهنئتهم مؤكدًا ثقته الكبيرة بقدراتهم، مشددًا على تأدية عملهم على أكمل وجه وإعلاء المصلحة العامة دائمًا على المصلحة الشخصية، وأن يكون كل منهم رمزًا للقائد الناجح الملم بأدواته والقادر على اتخاذ القرارات المناسبة فى أوقاتها الصحيحة، ويحرص على عمل اجتماعات دورية مع فريق العمل بالكلية لمتابعة كافة الأمور والتدخل السريع لحل أى مشكلة.

حضر هذا اللقاء الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية الأسبق ونواب رئيس الجامعة الدكتور عادل مبارك للتعليم والطلاب والدكتور أحمد القاصد للدراسات العليا والدكتور عبد الرحمن قرمان لخدمة المجتمع والمحاسب أكرم عبد الدايم أمين عام الجامعة.