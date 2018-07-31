تعرف على الأوراق المطلوبة لتسجيل المواليد بمكاتب التموين فى سوهاج

سوهاج - محمود مقبول

أكد المحاسب أحمد السيد راشد، وكيل وزارة التموين بمحافظة سوهاج، فى تصريح خاص لليوم السابع، أن المديرية رفعت من درجة استعدادها للدرجة القصوى تمهيدا لاستقبال تسجيل المواليد الجدد على البطاقات التموينية، وذلك طبقا لتعليمات الدكتور على مصلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، حيث تم تجهيز 66 مكتبا هى عدد مكاتب التموين على مستوى المحافظة بمختلف الإدارة التموينية.

وأضاف راشد أن المكاتب الخاص بالإدارات التموينية مستمرة لخدمة المواطنين، وذلك من خلال أعمال المتابعة والرقابة التموينية على مدار الساعة، وهذا يتضح من خلال القضايا التموينية وأعمال الضبط التى تمت فى الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى الحملات المكثفة من قبل المديرية بالإدارات، بالاشتراك مع مباحث التموين والجهات الرقابية المختلفة.

وأوضح وكيل وزارة التموين بسوهاج أنه طبقا للقرار الوزارى رقم 19 لسنة 2018 والصادر فى 30 /7 / 2018 يتم البدء فى تلقى طلبات إضافة المواليد من أول أغسطس وحتى 31 أكتوبر 2018 ولمدة 3 أشهر، ولا يتجاوز عدد المواليد الذين سيتم إضافتهم عن 3 مواليد وأن جميع المكاتب أنهت كل الاستعدادات لاستقبال هذا الحدث المهم، وأن هناك 13 مكتبا على مستوى المحافظة سوف تعمل بنظام الفترتين.. إدارة البلينا: مكتب تموين برديس ومكتب تموين أولاد عليو ومكتب تموين بنى حميل، وإدارة تموين المنشأة: مكتب تموين الزوك الغربية، إدارة تموين ساقلته: مكتب تموين سفلاق، إدارة تموين أخميم: مكتب تموين نيده، إدارة تموين المراغة: مكتب تموين بناويط ومكتب تموين بندر المراغة ومكتب تموين الغريزات، إدارة تموين طهطا: مكتب تموين بندر طهطا، إدارة تموين طما: مكتب تموين بندر طما ومكتب تموين أم دومة.

وأكد وكيل الوزارة التموين أن هناك 53 مكتبا تموينيا تعمل بنظام الفترة الممتدة بعد أوقات العمل الرسمية حتى الساعة الرابعة والنصف، وأن المواليد التى سوف تتم إضافتها اعتبار من مواليد 2005 والأوراق المطلوبة لذلك بطاقة الرقم القومى للزوجين شهادات الميلاد أو بطاقات الرقم القومى لجميع أفراد الأسرة المضاف وغير المضاف، وأن أعمال التسجيل سوف تشمل الإضافة والمراجعة فى نفس الوقت، ويكون ذلك مسئولية المواطن نفسه والبطاقة التى بها أخطاء يتم الإضافة عليها بعد تصحيح الخطأ، وأن الفئات المستهدفة لإضافة مواليدهم هم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا وطبقا لدخل الأسرة وفقا لما يلى:

- المستحقون لمعاش الضمان الإجتماعى والسداد ومبارك وتكافل وكرامة.

- الأرامل والمطلقات والمرأة المعلية.

- أصحاب الأمراض المزمنة وذوى الاحتيجات الخاصة.

- القصر الذين ليس لهم عائل أو دخل ثابت لوفاة الوالدين.

- العمالة الموسمية والمؤقتة والعاملون بالزراعة والباعة الجائلين وعمال التراحيل والسائقين والمهنيون والحرفيون من ذوى الأعمال الحرة أصحاب الدخول الضئيلة والمتعطلون، ومن فى حكمهم والحاصلين على مؤهلات دراسية وما زالوا بدون عمل بموجب بحث اجتماعى ودخل شهرى بحد أقصى 2000 جنيه شهريا.

- أرباب معاشات العاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص، ودخل شهرى بحد أقصى 2000 جنيه شهريا.

- العاملون بالحكومة أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص المؤمن عليهم، ودخل شهرى بحد أقصى 2500 جنيه شهريا.

وأنهى وكيل وزارة التموين تصريحاته لليوم السابع أن هناك تسهيلات أخرى فى عمليات التسجيل من خلال التسجيل عبر الإنترنت، وسوف تؤدى عملية التسجيل نفس الغرض، وأننى أناشد المواطنين عدم التزاحم بالمكاتب لأن مدة التسجيل كبيرة والمكاتب تعمل بنظام الفترتين والفترة الممتدة، وأن هناك جدولا معدّا لعملية إضافة المواليد طبقا للقرار الوزارى يكون كالاتى:

الأسبوع الأول من 1/ 8 حتى 10 / 8 حاملو البطاقات التموينية الذكية التى ينتهى أرقامها من جهة اليمين بصفر.

الأسبوع الثانى من 11/8 حتى 17 /8 حاملو البطاقات التموينية الذكية التى ينتهى أرقامها من جهة اليمين رقم 1.

الأسبوع الثالث من 18/ 8 حتى 24 /8 حاملو البطاقات التموينية الذكية التى ينتهى أرقامها من جهة اليمين برقم 2.

الأسبوع الرابع من 25/ 8 حتى 31/ 8 حاملو البطاقات التموينية الذكية التى ينتهى أرقامها من جهة اليمين برقم 3.

الأسبوع الخامس من 1/9 حتى 7/9 حاملو البطاقات التموينية الذكية التى ينتهى أرقامها من جهة اليمين برقم 4.

الأسبوع السادس من 8/9 حتى 14/9 حاملو البطاقات التموينية الذكية التى ينتهى أرقامها من جهة اليمين برقم 5.

الأسبوع السابع من 15 / 9حتى 21/ 9 حاملو البطاقات التموينية الذكية التى ينتهى أرقامها من جهة اليمين برقم 6.

الأسبوع الثامن من 22/9 حتى 28/ 9 حاملو البطاقات التموينية الذكية التى ينتهى أرقامها من جهة اليمين برقم 7.

الأسبوع التاسع من 29/9 حتى 5/10 حاملو البطاقات التموينية الذكية التى ينتهى أرقامها من جهة اليمين برقم 8.

الأسبوع العاشر من 6/10 حتى 12/10 حاملو البطاقات التموينية الذكية التى ينتهى أرقامها من جهة اليمين برقم 9.

على أن يتم خلال الأسبوع الحادى عشر والثانى عشر من 12/10 /2018 حتى 31/10 / 2018 تسجيل المتخلفين عن مواعيدهم ومراجعة ما تم تسجيله.