ترقية 8 أعضاء هيئة تدريس وتعيين 17 مدرسا بجامعة طنطا

الغربية احمد زيادة

وافق مجلس جامعة طنطا برئاسة الدكتور مجدى عبد الرؤوف سبع رئيس الجامعة، على منح اللقب العلمى لوظيفة أستاذ لكل من محمد أبو العينين، وإبراهيم صلاح الدين إبراهيم بكلية الطب، وياسر أحمد السيد بكلية التجارة، ومنح اللقب العلمى لوظيفة أستاذ مساعد لكل من كريمان أحمد عشرة، ومروة مصطفى شلبى، وأميرة عدلى كساب بكلية الطب، ورشا السيد سالم وعزة فؤاد الأدهم بكلية التمريض.

كما وافق المجلس على التعيين فى وظيفة مدرس لكل جهاد عبد الله أبو زيد، ومنار عباس قنديل بكلية العلوم، وإيمان السيد حجازى، ومروة سامى جميل ودينا شوقى عطا وعمرو فايز القصاص ورحاب محمد الجوهرى بكلية الطب، وبشير عصام الشوربجي ومنى فاروق شهوان بكلية الآداب، ومحمد عمر البعل وأشرف محمد نصار وشاهندة شبل شلبى بكلية طب الأسنان، وشيماء حسنين عبد المنعم ومحمد أبو زيد، ورغدة محمد غانم وزينب فيصل محفوظ بكلية التربية الرياضية، وفاطمة وصال سرحان بكلية التربية النوعية، بالإضافة إلى الموافقة على منح 38 درجة دكتوراه و49 درجة ماجستير، و26 دبلوم الدراسات العليا فى التخصصات المختلفة.

وفى السياق نفسه، أعلن الدكتور مصطفى الشيخ، نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث، عن فوز مكتبة كلية التجارة بالمركز الأول وجائزة مالية قدرها 10 آلاف جنيه فى مسابقة التميز بين مكتبات الجامعة التى تم تنظيمها تحت رعاية الدكتور مجدى عبد الرؤوف سبع رئيس الجامعة، كما حصلت مكتبة كلية الآداب على المركز الثانى وجائزة مالية 7 آلاف جنيه، ومكتبة كلية الطب على المركز الثالث وجائزة مالية 4 آلاف جنيه، فى حين حصلت مكتبة كلية العلوم على المركز الرابع، ومكتبة كلية الهندسة على المركز الخامس وتم إهداؤهما شهادة تقدير.

وأضاف نائب رئيس الجامعة أنه تم وضع مجموعة من المعايير للمسابقة تم على أساسها ترتيب المكتبات تنازليًا وفقًا للدرجات التقيمية التى حصلت عليها كل مكتبة، مشيرًا إلى أن هذه المعايير تمثلت فى الموقع والمبنى والتجهيزات، تنمية المجموعات، العمليات الفنية، الموارد البشرية، العلاقات العامة والدعوة المكتبية، وخدمات المستفيدين، والموقع الالكتروني.

وأوضح "الشيخ" فى بيان أنه تم تشكيل لجنة برئاسته، وعضوية كل من الدكتورة بدوية محمد البسيونى رئيس قسم المكتبات والمعلومات بآداب طنطا، والدكتورة هبة صلاح النمورى المدرس بقسم المكتبات والمعلومات بكلية الآداب، والدكتور عبد الله فراج عامر المدرس بقسم المكتبات والمعلومات بكلية الآداب، وابتسام عبد العزيز إسماعيل القائم بعمل مدير عام المكتبات بالجامعة، وخالد عبد الستار الجمل كبير أخصائيين بإدارة المكتبات بالجامعة .

جدير بالذكر أن المسابقة تقدم لها مكتبات الـ13 كلية بالإضافة إلى المكتبة المركزية والتى تم استبعادها لتحقيق أقصى درجات الشفافية والنزاهة نظرًا لاشتراك 2 من موظفيها فى عضوية اللجنة المُشكلة لتقييم المكتبات.