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الثلاثاء، 31 يوليه 2018 08:20 م
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بلجيكى يفجر نفسه فى ملعب كرة قدم خال بسبب مروره بحالة نفسية

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 06:53 م
بلجيكى يفجر نفسه فى ملعب كرة قدم خال بسبب مروره بحالة نفسية الشرطة البلجيكية
رويترز
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تقدم رجل إلى منتصف ملعب خال لكرة القدم فى بلدة بلجيكية وفجر نفسه بقنبلة يدوية اليوم الثلاثاء فيما وصفته السلطات بأنه عمل ناتج عن حالة يأس.

وقال المدعى العام فى بيان إن الرجل، وهو جندى سابق يبلغ من العمر 65 عاما، ترك رسائل وداع فى منزله القريب قال فيها إنه لم يعد يتحمل حياته وكتب وصيته.

وصنف الادعاء موته بأنه انتحار ولم يذكر اسمه.

وكان الانفجار الذى وقع فى بلدة فيرفيه الصناعية الشرقية قرب لييج قد أثار القلق فى بادئ الأمر بعد أن تعرضت بلجيكا لموجة من عنف المتشددين فى السنوات الأخيرة.

لكن تفاصيل واقعة اليوم عرضت صورة مختلفة تماما عن ذلك.

فقال أحد الشهود "سار بهدوء نحو دائرة وسط الملعب" وفجر نفسه هناك قبل الساعة التاسعة صباحا.

 

 


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