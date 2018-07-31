video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 31 يوليه 2018 04:04 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

بدء تلقى طلبات التحويل ونقل القيد للطلاب بجامعة جنوب الوادى

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 03:53 م
بدء تلقى طلبات التحويل ونقل القيد للطلاب بجامعة جنوب الوادى
قنا - هند المغربى
إضافة تعليق
أعلن الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادى، عن القواعد المنظمة للتحويل ونقل القيد من وإلى كليات الجامعة، ومعاهدها فى العام الجامعى 2018/2019، حيث يبدأ تلقى طلبات التحويل ونقل القيد للطلاب القدامى من الكليات المتناظرة وغير المتناظرة اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 1/8/2018 حتى يوم الخميس الموافق 30/8/2018،  عن طريق مكتب التحويلات المركزى بالإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب المركزية بالجامعة.
 
وأضاف رئيس الجامعة، فى بيان، أنه سيتم القبول بكافة كليات الجامعة وفقا لقواعد التوزيع الجغرافى، ماعدا الكليات والمعاهد التى تقبل وفقا لقواعد التوزيع الاقليمى وهى كليات التربية والتربية النوعية والتمريض والمعهد الفنى للتمريض.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مجلس جامعة جنوب الوادى يعتمد ضوابط قبول الطلاب المعاقين والمكفوفين

قنا

اخبار قنا

اخبار محافظة قنا

اخبار المحافظات

اخبار مصر

جامعه جنوب الوادي




لا تفوتك
معلومات الوزراء ينشر إنفوجراف بأهم توصيات المؤتمر الوطنى السادس للشباب

معلومات الوزراء ينشر إنفوجراف بأهم توصيات المؤتمر الوطنى السادس للشباب

زعيم المعارضة فى زيمبابوى يعلن تحقيقه فوزا ساحقا فى الانتخابات العامة

زعيم المعارضة فى زيمبابوى يعلن تحقيقه فوزا ساحقا فى الانتخابات العامة

فضيحة.. رجال أعمال يمولون حملة إعلانات الدفاع عن رئيس حى الأزبكية.. تقدموا بعرض إعلانى لـ"اليوم السابع".. والجريدة ترفض وتواصل الكشف.. المقاهى والإشغالات تسيطر على العقارات التراثية ووحداتها تتحول لمخازن وورش

فضيحة.. رجال أعمال يمولون حملة إعلانات الدفاع عن رئيس حى الأزبكية.. تقدموا بعرض إعلانى لـ"اليوم السابع".. والجريدة ترفض وتواصل الكشف.. المقاهى والإشغالات تسيطر على العقارات التراثية ووحداتها تتحول لمخازن وورش

المستفيدون من برنامج "تكافل وكرامة" تحت ميكروسكوب غادة والى.. "التضامن" تستبعد 53 ألف شخص قبل حصولهم على المساعدات لعدم استحقاقهم.. وانتهاء تنقية معاشات الضمان نهاية العام المالى الجديد

المستفيدون من برنامج "تكافل وكرامة" تحت ميكروسكوب غادة والى.. "التضامن" تستبعد 53 ألف شخص قبل حصولهم على المساعدات لعدم استحقاقهم.. وانتهاء تنقية معاشات الضمان نهاية العام المالى الجديد

نادر السيد: اتحاد الكرة تفاوض مع أجيرى دون علمى

نادر السيد: اتحاد الكرة تفاوض مع أجيرى دون علمى

الميتاليك رجع موضة.. اعرفى إزاى تلبسيه فى كل مناسباتك

الميتاليك رجع موضة.. اعرفى إزاى تلبسيه فى كل مناسباتك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة