بدء تلقى طلبات التحويل ونقل القيد للطلاب بجامعة جنوب الوادى

قنا - هند المغربى

أعلن الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادى، عن القواعد المنظمة للتحويل ونقل القيد من وإلى كليات الجامعة، ومعاهدها فى العام الجامعى 2018/2019، حيث يبدأ تلقى طلبات التحويل ونقل القيد للطلاب القدامى من الكليات المتناظرة وغير المتناظرة اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 1/8/2018 حتى يوم الخميس الموافق 30/8/2018، عن طريق مكتب التحويلات المركزى بالإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب المركزية بالجامعة.

وأضاف رئيس الجامعة، فى بيان، أنه سيتم القبول بكافة كليات الجامعة وفقا لقواعد التوزيع الجغرافى، ماعدا الكليات والمعاهد التى تقبل وفقا لقواعد التوزيع الاقليمى وهى كليات التربية والتربية النوعية والتمريض والمعهد الفنى للتمريض.