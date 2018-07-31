بالصور .. عمرو ابن الـ7 سنوات يحتاج لزراعة كلى فى مستشفى أبو الريش

سالي حسام

يعانى عمرو ربيع وهو طفل فى السابعة من العمر فشلا كلويا منذ العام الماضى أجبره منذ أغسطس 2017 على الخضوع 3 مرات أسبوعيا لجلسات غسيل الكلى، ولكن رغم التأمين الصحى فإن علاجه يتكلف الكثير من الأموال التى لا تملكها العائلة نظرا لحالتها المادية الصعبة.

ويحتاج عمرو الآن لعملية زرع كلى ولكن المشكلة فى عدم تطابق فصيلة دمه مع والده أو والدته هذا بجانب إصابته بمرض فيروس سي .



الطفل عمرو

وبحسب ما ذكرته والدة عمرو فإن الطفل عمرو إذا لم يجد متبرع بحلول ديسمبر المقبل فإن مستشفى أبو الريش لن تستكمل علاجه وسيضطر إلى الخروج منها لأى مؤسسة طبية أخرى لاستكمال الجلسات بها، ما يعنى أنها قد تخوض كل إجراءات التأمين الصحى من جديد مع كل مؤسسة تدخلها، وحتى مع التأمين فإن هناك عقاقير وأدوية كثيرة غير متوفرة دوما لدى التأمين.



صورة من التقارير الطبية

وتعود جذور عائلة عمرو إلى محافظة الفيوم بالأساس لكن العائلة اضطرت للانتقال للقاهرة والعيش فى شقة بسيطة مستأجرة حتى يكونوا بالقرب من مكان وحدة الغسيل الكلوى، ونظرا لعدم امتلاك والده لدخل ثابت أصبحت الأسرة كلها محاصرة بالديون.