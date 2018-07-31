بالأسماء.. تصعيد 11 مدير مباحث لشغل مناصب قيادية بمديريات الأمن والقطاعات

كتبت دينا الحسيني

أعلنت حركة تنقلات ضباط الداخلية مساء اليوم رسمياً ومن المقرر تنفيذها الأربعاء، وفتح باب التظلمات لمدة ثلاثة أيام ، ومن أبرز ملامح الحركة تصعيد عدد من مديري إدارات البحث الجنائي بمديريات الأمن لشغل منصب نواب مديري أمن ، كما تم تصعيد رؤساء مباحث عدد من مديريات الأمن فى منصب مديرى مباحث .

فقد تم تصعيد اللواء عصام عزب مديراً لمباحث النقل والمواصلات والذى كان يشغل منصب مدير مباحث البحر الأحمر، واللواء أشرف ربيع حكمداراً لشمال سيناء والذي كان يشغل منصب مدير مباحث كفر الشيخ واللواء أيمن لقيه حكمداراً للقليوبية والذى كان يشغل منصب مدير مباحث الغربية، واللواء شريف عبد الحميد وكيل قطاع بمديرية أمن الأسكندرية والذى كان يشغل منصب مدير مباحث الاسكندرية ، واللواء محمد الألفى نائباً لمدير مباحث الجيزه والذى كان يشغل منصب مدير مباحث القليوبيه، واللواء هشام عامر مديراً لمباحث الإدارة العامة للمرور والذى كان يشغل منصب مدير مباحث قنا .

واللواء شريف رؤوف مديرا لمباحث الأسكندرية والذى كان يشغل منصب مدير مباحث شمال سيناء، واللواء محمد ريحان مدير مباحث مصلحة أمن المواني والذي كان يشغل منصب مدير مباحث شرطة التعمير، واللواء محمود أبو عمرة رئيس مباحث الوزارة والذى كان يشغل منصب مفتش الامن العام بالقاهرة، والعميد مدحت منتصر مديرا لمباحث البحر الاحمر والذي كان يشغل منصب رئيس مباحث مديرية أمن الإسماعيلية ، ونقل اللواء منتصر عويضه مديراً لمباحث أسيوط والذي كان يشغل منصب مدير مباحث المنيا.