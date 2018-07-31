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اليوم..البابا تواضروس يترأس قداس جنازة الأنبا إبيفانيوس بدير أبو مقار

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 01:30 ص
اليوم..البابا تواضروس يترأس قداس جنازة الأنبا إبيفانيوس بدير أبو مقار الأنبا إبيفانيوس
سارة علام
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يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية قداس صلوات جنازة الأنبا إبيفانيوس أسقف ورئيس دير القديس أبو مقار العامر ببرية شيهيت بوادى النطرون، وذلك فى الثانية عشر ظهر اليوم، وذلك بمقر الدير حيث يوارى جثمان الأسقف الراحل الثرى بمقر الدير وفقا للطقوس الكنسية المتبعة التى تدفن الأساقفة فى أديرتهم التى ترهبنوا فيها أو الأديرة التى أشرفوا عليها.

كانت الكنيسة القبطية قد أكدت أن ملابسات غامضة أحاطت بوفاة الأنبا ابيفانيوس الذى وجد غارقا فى دمائه في الممر الواصل بين قلايته (سكن الراهب) وبين الكنيسة الأثرية التى دأب على صلاة التسبحة فيها.

فيما تواصل الجهات الأمنية التحقيق لكشف ملابسات وغموض الحادث الذى أحاط بمقتل الأب الأسقف.

يعتبر الأنبا إبيفانوس أحد تلاميذ القمص متى المسكين، حيث تولى رئاسة الدير عام 2013، حين أبدى الأنبا ميخائيل مطران أسيوط رغبته فى ترك منصبه كرئيس للدير، وذلك نظراً لتقدُّمه فى السن وبسبب صحته (93 عاماً حينها، حيث تم عمل اقتراع سرى فى بطاقة مختومة بخاتم الدير، وتم فرز أصوات الآباء الرهبان بدير أبو مقار (100 راهب)، والتى أدلوا بها فى الدير يوم الأحد 3 فبراير 2013 لانتخاب رئيسا للدير من بينهم.

تم الاقتراع فى حضور سكرتير البابا تواضروس، القمص أنجيلوس، وجاءت نتيجة الفرز اختيار الرهبان للأب الراهب القس إبيفانيوس المقارى بأغلبية الأصوات، حسب بيان قداسة البابا.

وقد أيَّد هذا الاختيار الأنبا ميخائيل الذى كان  يترأس الدير منذ حوالى 65 عاماً قبل وفاته، وذلك بتزكية مكتوبة استلمها الراهب إبيفانيوس باليد منه، وسَلَّمها بدوره إلى البابا تواضروس.


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جنازة الانبا ابيفانيوس

الانبا ابيفانيوس اسقف دير ابو مقار

عزاء الانبا ابيفانيوس




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