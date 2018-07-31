النقل: حل مسامير القضبان ليس سببا فى حادث قطار أسوان

كتب رضا حبيشى

نفى محمد عز، المتحدث الإعلامى لوزارة النقل، ما تردد من تصريحات منسوبة للدكتور هشام عرفات، وزير النقل تتعلق بأن حل مسامير القضبان هو السبب فى حادث قطار أسوان وأن الواقعة تمت بفعل فاعل.

وأكد عز وفق بيان صحفى، أن وزير النقل لم يدل بهذه التصريحات وأن الوزارة فى انتظار التقارير النهائية للجان المشكلة لفحص أسباب خروج عربات قطار أسوان عن القضبان وكذلك ما ستسفر عنه نتائج التحقيقات التي تجريها النيابة العامة.

وناشد المتحدث الإعلامى لوزارة النقل وسائل الإعلام تحرى الدقة فيما ينشر من أخبار عن مرفق السكة الحديد الذى يخدم ملايين الركاب يومياً.