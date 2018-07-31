النقل: تعاون مع الإنتاج الحربى لتصنيع جرارات القطارات محليا بخبرة ألمانية

أعلن الدكتور هشام عرفات وزير النقل الاتفاق مع وزارة الإنتاج الحربى على تصنيع جرارات السكة الحديد محليا بالاشتراك مع إحدى الشركات الألمانية.

وأضاف وزير النقل، فى تصريحات خلال تفقده انتهاء تنفيذ الطريق الدائرى الإقليمى برفقة اللواء محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى أن زيارتهما الأخيرة إلى ألمانيا وبلجيكا كانت لهذا الشأن.

وقال هشام عرفات، إنه سيتم توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الإنتاج الحربى لهذا الغرض، لافتا إلى أن هذا التعاون يستهدف تعزيز وتشجيع الصناعة المحلية، وأنه تم الاتفاق أن تكون نسبة المكون المحلى بالجرارات لا تقل عن 55%.

ولفت وزير الإنتاج الحربى إلى أنه سيكون هناك تعاون كبيرة مع وزارة النقل لتطوير مرفق السكة الحديد وخصوصا فى مجال صناعة الجرارات فى مصانع الإنتاج الحربى.