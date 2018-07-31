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المرصد السورى: 397 قتيلا برصاص حرس الحدود التركى منذ اندلاع أزمة سوريا

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 02:37 م
المرصد السورى: 397 قتيلا برصاص حرس الحدود التركى منذ اندلاع أزمة سوريا الجيش التركى - صورة أرشيفية
كتب : أحمد جمعة
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قال المرصد السورى لحقوق الإنسان، أن شاب سورى قتل برصاص قوات حرس الحدود التركى "الجندرما" على الحدود المشتركة مع سوريا، مؤكدا أن عدد القتلى السوريين برصاص حرس الحدود التركى ارتفع إلى 397 مدنيا على الأقل منذ اندلاع الأزمة السورية.

 

وأكد المرصد السورى لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، أن 74 طفلا دون الثامنة عشر، و36 سيدة فوق سن الـ18 سقطوا برصاص حرس الحدود التركى، مشيرا إلى إصابة مئات المواطنين السوريين برصاص الجندرما التركية.

 

وأشار المرصد السورى إلى استمرار حرس الحدود التركى فى استهداف المدنيين السوريين الفارين من الحرب فى سوريا باتجاه تركيا، مؤكدا توثيق جرائم حرس الحدود التركى ضد أبناء الشعب السورى عبر مقاطع مصورة، موضحا أن عناصر حرس الحدود التركى يمارسون أبشع الجرائم ضد المدنيين السوريين الفارين من الحرب.

 


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