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بتكلفة 11 مليار جنيه..

الكهرباء: الانتهاء من 11 محطة محولات جديدة خلال الربع الأول من 2019

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 09:00 ص
الكهرباء: الانتهاء من 11 محطة محولات جديدة خلال الربع الأول من 2019 الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء
كتبت رحمة رمضان
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أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن إجمالى عدد محطات المحولات فى مصر كان يبلغ 18 محطة حتى يونيو 2014، موكداً أنه بعد يونيو 2014 تم البدء فى إنشاء 6 محطات محولات بإجمالى سعات وصلت إلى 6500 ميجا فولت أمبير جهد 500 كيلو فولت.

و أضاف حمزة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن وزارة الكهرباء تمكنت من الأنتهاء من إنشاء 6 محطات محولات جديدة حتى الأن بتكلفة استثمارية بلغت 4.4 مليار جنيه، لافتاً إلى أن هذه المحطات تم إنشائها بمناطق "ايتاى البارود وكفر الزيات ووادى النطرون و غرب مغاغة و شرق بنها بدر".

و أشار حمزة ، إلى أنه جارى إنشاء 11 محطة محولات بإجمالى سعة تصل إلى 16 ألف 700 ميجا فولت أمبير بإجمالى استثمارات تصل إلى 11.2 مليار جنيه، مشيراً إلى أنه سيتم الانتهاء من إنشاء هذه المحطات خلال الربع الأول من عام 2019.

و تابع حمزة، أن هناك محطات محولات سيتم طرحها يصل عددها إلى 11 محطة بإجمالى سعة تصل إلى 14 ألف ميجا فولت أمبير و بتكلفة استثمارية تبلغ 9.2 مليار جنيه، موكداً أنه سيتم الإنتهاء من إنشاء هذه المحطات بنهاية 2019.  


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الكهرباء

الطاقة المتجددة

وزارة الكهرباء

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ايمن حمزة




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