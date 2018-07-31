"الكسب" يسلم أخر وريث من ضحايا عبارة السلام 98 مبلغ مليون و350 ألف جنيه

كتب إبراهيم قاسم

قالت مصادر رفيعة المستوى، إن جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل تحت إشراف المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، سلم مبلغ مليون و350 الف جنيه للدكتور محمد عبد الحليم طبيب بشرى قيمة التعويض المستحق له عن فقدانه أسرته بالكامل المكونة من زوجته وأبناءه الاربعة، وذلك بعد أن توصل له الجهاز مؤخرا فى منزله بمركز بسيون الغربية.

وأضافت المصادر، أن جهاز الكسب غير المشروع، بدأ فى تسليم ضحايا عبارة السلام 98 التى غرفت فى مياه البحر الأحمر عام 2006 وراح ضحيتها 1034 مواطن مصرى، أموال التعويضات التى حددتها الجهات القضائية وتم صرفها من الأموال والممتلكات المملوكة لمالك عبارة السلام "98"، إلا أن الدكتور محمد عبد الحليم رفض استيلام مبلغ التعويض عن أسرته، ولجأ الى المحاكم المدنية ودوائر التعويضات التى رفضت دعواه.

وأوضحت المصادر، أن جهاز الكسب غير المشروع بدأ فى البحث عن الدكتور محمد عبد الحليم منذ مارس 2016، بعد الفصل فى جميع الدعاوى التى أقامها بنفسه للتعويض، وتمكن الجهاز من التوصل لعنوانه بمركز بسيون بالغربية، حيث قام بطلب حضوره لاستيلام مبلغ مليون و350 ألف جنيه عبارة عن 300 ألف جنيه عن كل ابن من أبنائه الاربعة و150 الف جنيه لزوجته.

وذكرت المصادر أن "عبد الحليم" لم يتمكن من الحضور لجهاز الكسب غير المشروع لاستيلام المبلغ، وذلك بسبب الحالة النفسية السيئة التى كان يمر بها بسبب فقدانه أسرته بالكامل، وارسل أحد أقاربه لاستيلام المبلغ.

وأشارت المصادر، إلى أنه نظرا لكبر قيمة المبلغ ومراعاة للظروف التى يمر بها الدكتور محمد عبد الحليم وتجاوز سنه الـ64 عام قرر جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عادل السعيد، تشكيل لجنة من خبراء وزارة العدل وذلك للانتقال لمحل إقامته، حيث قاموا بتسليمه مبلغ التعويض ليكون أخر شخص يتسلم قيمة التعويض من ضحايا عبارة السلام 98 .