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الثلاثاء، 31 يوليه 2018 12:28 م
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القوات الكردية تعلن مقتل 2500 مقاتل ينتمون للجيش التركى

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 12:09 م
القوات الكردية تعلن مقتل 2500 مقاتل ينتمون للجيش التركى الجيش التركى فى عفرين السورية
كتب : أحمد جمعة
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قالت وحدات الحماية الكردية فى سوريا، إنها قتلت 2541 شخصا ينتمون للجيش التركى والفصائل المسلحة الداعمة له منذ دخول تركيا مدن الشمال السورى.

 

وأعلنت وحدات حماية الشعب الكردية فى بيان صحفى، عن تنفيذ وحداتها العسكرية ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﺳﺘﻬﺪﻓﺖ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻭﻣﻘﺮﺍﺕ تركيا والفصائل الداعمة لها، مؤكدة أن قواتها تمكنت من تنفيذ عمليات قنص خلال اليومين الماضيين أدت لمقتل شخصين وإصابة آخر.

 

وقالت وحدات حماية الشعب الكردية أنها استهدفت ﺃﺣﺪ ﻗﻴﺎﺩيى ﻣﺮﺗﺰﻗﺔ ﻓﻴﻠﻖ ﺍﻟﺸﺎﻡ ﺑﺮﺗﺒﺔ ﻗﺎﺋﺪ ﻛﺘﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﻮﺍﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺟﻨﺪﻳﺮﺱ.


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